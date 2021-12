Suzuki prijst Vitara Full Hybrid

20 december 2021 | Suzuki maakt de prijzen bekend van de Vitara Full Hybrid. De SUV met de nieuwe hybride aandrijflijn staat in het eerste kwartaal van 2022 in de Nederlandse showroom. De prijzen beginnen bij 28.250 euro voor de Vitara 1.5 Hybrid Select.

De Full Hybrid aandrijflijn is standaard gekoppeld aan een automatische zestraps transmissie. Een elektromotor met 24 kW (33 pk) werkt samen met een 1,5 liter viercilinder benzinemotor met 75 kW (102 pk), zodat er zowel hybride kan worden gereden, alsook volledig elektrisch. Samen zijn ze goed voor een gecombineerd vermogen van 85 kW (115 pk). De Vitara Full Hybrid mag 1.200 kg trekken.

De nieuwe aandrijflijn is te bestellen in combinatie met de Select- en Style-uitvoeringen van de Vitara. Standaard beschikt de Vitara over onder meer geregelde airconditioning, adaptieve cruise control en limiter, LED-verlichting en het Suzuki Safety System, met onder meer Dual Sensor Brake Support, Lane Departure Warning en Traffic Sign Recognition. De Select voegt daar 17 inch lichtmetalen wielen, een 7 inch display met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto, stoelverwarming, een achteruitrijcamera en het Suzuki Safety System Pro, met als uitbreiding Blind Spot Monitor en Rear Cross Traffic Alert, aan toe. De Vitara Style krijgt daarbovenop luxueuze bekleding, navigatie, parkeersensoren voor en achter en gepolijste 17 inch lichtmetalen wielen.

Suzuki levert de Vitara Full Hybrid naast de handgeschakelde Vitara Smart Hybrid. De prijzen voor de Full Hybrid beginnen bij € 28.250,- voor de Vitara Full Hybrid Select. Voor de topuitvoering, de Style, starten de prijzen bij € 30.750,-. Beide uitvoeringen zijn ook leverbaar met Suzuki's geavanceerde AllGrip-vierwielaandrijving. Dit heeft voor beide versies dezelfde meerprijs van € 3.000,-. De Suzuki Vitara is er vanaf € 24.875,-.

Net als alle andere Suzuki auto's die door Suzuki Nederland geleverd worden, geldt ook voor de nieuwe Vitara Full Hybrid een garantietermijn van zes jaar.

Suzuki Vitara Hybrid kost 24.499 euro

23 juni 2020

Nieuwe motoren voor Suzuki Vitara

13 september 2018

Suzuki Vitara ondergaat facelift 2018

30 juli 2018

Suzuki Vitara nu als Limited Edition

6 juni 2016