Suzuki vernieuwt Vitara

De vernieuwde Vitara is te herkennen aan een nieuwe voorbumper met een grille afgewerkt in pianozwart, extra aangezette zijschermen en nieuwe aerodynamisch gevormde lichtmetalen velgen. De Vitara is verkrijgbaar met keuze uit tien kleuren, waarvan vijf single-tone en vijf two-tone kleuren. Het aanbod single-tone kleuren bestaat uit: White, Cool White Pearl, Silky Silver Metallic, Cosmic Black Pearl Metallic en de nieuwe kleur Titan Dark Gray Pearl Metallic. De line-up two-tone kleuren met een dak in de contrasterende kleur Cosmic Black Pearl Metallic is als volgt: Bright Red, Solar Yellow Pearl Metallic, Savanna Ivory Metalic, Ice Grayish Blue Metallic en het nieuwe Sphere Blue Pearl.

Veiligheidssystemen

De Vitara profiteert van de nieuwste veiligheidssystemen die verplicht worden gesteld door de Europese Unie. Er zijn vijf belangrijke aanpassingen voor de vernieuwde Suzuki Vitara:

Dual Sensor Brake Support II (DSBS II): het detectiegebied is vergroot ten opzichte van het vorige model, waardoor objecten eerder worden gedetecteerd. Het systeem detecteert voertuigen, (motor)fietsen en voetgangers direct of diagonaal vóór het voertuig.

Driver Monitoring System (DMS): als dit systeem detecteert dat de bestuurder slaperig is, in slaap valt of van de weg wegkijkt, klinkt er een waarschuwingsalarm en wordt er een waarschuwingsbericht weergegeven op de display van het infotainmentsysteem.

Adaptive Cruise Control (ACC): dit systeem maakt gebruik van een millimetergolfradar en een monoculaire camera om de afstand tot de voorligger te meten. ACC zal het voertuig indien nodig versnellen of vertragen om een ingestelde afstand te behouden. Als de weg weer vrij is, wordt de ingestelde snelheid hervat.

Traffic Sign Recognition (TSR) / Speed Limiter: dankzij verkeersbordenherkenning is de bestuurder altijd op de hoogte van de snelheidslimiet. ACC is ook gekoppeld aan verkeersbordenherkenning om bestuurders te helpen de aangegeven snelheidslimieten na te leven. Informatie over de snelheid wordt weergegeven op de display. De Speed Limiter beperkt de voertuigsnelheid tot de door de bestuurder ingestelde snelheid. Deze functie is ook bruikbaar in combinatie met TSR om de snelheid af te stemmen op de snelheidslimiet.

Lane Keeping Assist (LKA): LKA helpt na activering van de ACC om de auto in het midden van de rijstrook te houden. Indien de rijstrookmarkeringen onduidelijk zijn, gebruikt het systeem informatie die is gedetecteerd uit het rijtraject van de voorligger.

Infotainmentsysteem

De vernieuwde Suzuki Vitara profiteert van een compleet nieuw infotainmentsysteem met 9-inch display. Het systeem ondersteunt ook smartphoneconnectiviteit via USB en Wi-Fi en is compatibel met Apple CarPlay en Android Auto. Dankzij Suzuki Connect heeft de eigenaar via een smartphone-app op afstand toegang tot diverse voertuiginformatie. Suzuki Connect kan ook gekoppeld worden aan het infotainmentsysteem.

Aandrijflijnen

De Suzuki Vitara is verkrijgbaar als 1.5 Hybrid Automaat of als 1.4 Boosterjet Smart Hybrid. Het hybridesysteem bestaat uit een Motor Generator Unit (MGU), een lithium-ion-batterij van 140 volt en een Auto Gear Shift (AGS)-transmissie met zes versnellingen.

Als alternatief levert Suzuki de 1.4 Boosterjet Smart Hybrid. Deze is gekoppeld aan een 48 SHVS mild-hybrid-systeem en een handgeschakelde zesbak. Dankzij turbotechnologie met intercooler claimt deze aandrijflijn veel koppel bij lage toerentallen. Het SHVS mild-hybrid-systeem maakt gebruik van een geïntegreerde startgenerator (ISG) en een 48V lithium-ion-accu.

De vernieuwde Suzuki Vitara is optioneel verkrijgbaar met ALLGRIP SELECT 4WD waarmee de bestuurder meer controle heeft op ruigere ondergrond. Het systeem heeft verschillende modi, te weten Auto, Sport, Snow en een Lock-modus. Wisselen van rijmodus is eenvoudig via de druk-en-draaiknop op de middenconsole.