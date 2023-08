Suzuki lanceert Vitara Rhino Edition

De nieuwe Vitara Select Rhino Edition en Style Rhino Edition zijn direct herkenbaar aan de standaard two-tone exterieurkleur Sphere Blue & Galactic Gray. Deze kleur is exclusief voor de Rhino Edition. De voorbumper, grille en motorkapornamenten zijn voorzien van zwarte details voor een stoer en krachtig uiterlijk. De Rhino Edition onderscheidt zich verder door de unieke Rhino badge op de zijschermen en het analoge klokje in het midden van het dashboard. Alle Rhino Edition's worden standaard geleverd met het jubileumboek Rhino Memoires ter ere van het 15-jarig bestaan van de Stichting Suzuki Rhino Club.

De Select Rhino Edition is verder standaard uitgerust met 17 inch lichtmetalen velgen, Suzuki Multimedia Systeem met ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto, Smart Entry & Start System en het Suzuki Safety System Pro met onder andere Blind Spot Monitor. De Style Rhino Edtion biedt hier bovenop onder meer gepolijste lichtmetalen velgen, zwarte kunstleder/ suède bekleding en parkeersensoren voor en achter. Beide Rhino Edition's zijn leverbaar met 1.4 Boosterjet Smart Hybrid of 1.5 Hybrid Automaat aandrijflijn. Hiermee mag de Vitara Rhino Edition afhankelijk van de motorvariant tot 1.500 kg trekken.

Stichting Suzuki Rhino Club

Suzuki Nederland en de dealerorganisatie zetten zich samen met de Stichting Suzuki Rhino Club in voor het behoud van de zwarte neushoorn. Elke verkochte Vitara Rhino Edition levert een directe financiële bijdrage aan de Stichting Suzuki Rhino Club. Dit geld komt ten goede aan een fokprogramma voor de zwarte neushoorn in Kora National Park in Kenia en aan het anti-stroop- en natuurbehoud-educatieprogramma van Borana Conservancy, een van Afrika's nieuwste neushoornreservaten. Verder werken we samen met Safaripark Beekse Bergen en vragen we speciale aandacht voor deze neushoorns.

Prijzen

Suzuki levert de Vitara Select Rhino Edition met handgeschakelde 1.4 Boosterjet Smart Hybrid voor 29.995 euro. De Select Rhino Edition met 1.5 Hybrid Automaat is er voor 32.995 euro. De Style Rhino Edition heeft een meerprijs van 2.500 euro t.o.v. de Select Rhino Edition. Ongeacht het uitrustingsniveau biedt elke Rhino Edition 1.000 euro klantvoordeel.