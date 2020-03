Vernieuwde Suzuki Ignis komt naar Europa

3 maart 2020 | Na zijn debuut in India, wordt de vernieuwde Suzuki Ignis voor modeljaar 2020 nu ook voorgesteld aan het Europese publiek. De Ultra Compact SUV van Suzuki krijgt een nieuwe efficiƫnte hybride aandrijflijn en een stoerder uiterlijk. In het tweede kwartaal van dit jaar staat de vernieuwde Suzuki Ignis bij de Nederlandse Suzuki-dealers.

De nieuwe Suzuki Ignis is meer SUV dan ooit. Met een nieuwe grille en zijn robuuste voor- en achterbumper heeft de enige Ultra Compact SUV een stoerder uiterlijk gekregen. Samen met het design is ook de hybride aandrijflijn ingrijpend vernieuwd en is het uitrustingsniveau completer geworden. Zo beschikt elke nieuwe Suzuki Ignis standaard over LED-verlichting, airconditioning, elektrische ramen vóór, Bluetooth, DAB-radio en een stop-/startsysteem.

Bij de ontwikkeling van de vernieuwde Suzuki Ignis is de aandrijflijn onder handen genomen. Naast een vernieuwde 1,2 liter viercilinder benzinemotor, beschikt de nieuwe Ignis over een sterker 10Ah litium-ion accupakket. Voor het eerst is de hybride aandrijflijn te combineren met een traploze automatische CVT-versnellingsbak. AllGrip-vierwielaandrijving is als vanouds leverbaar, alleen in combinatie met een handgeschakelde vijfversnellingsbak.

De Ignis voor modeljaar 2020 is leverbaar in drie nieuwe exterieurkleuren: Tough Khaki Pearl Metallic, Caravan Ivory Pearl Metallic en Rush Yellow Metallic. In totaal zijn er elf kleuren leverbaar op de nieuwe Ignis, waarvan zeven te combineren zijn met een contrasterende dakkleur. In het interieur komen nieuwe blauwe of grijze accenten terug, die passen bij de nieuwe bekleding van de stoelen. Ook is het instrumentarium vernieuwd, met een andere vormgeving en een nieuw display.

