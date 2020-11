Suzuki verlaagt prijs Ignis

3 november 2020 | Suzuki heeft de Ignis efficiƫnter gemaakt. De CO2-uitstoot daalt en daarmee wordt ook de vanafprijs verlaagd. De Ignis is per direct te bestellen vanaf 16.600 euro.

Eerder dit jaar introduceerde Suzuki de vernieuwde Ignis. Met een aangepaste grille en zijn robuuste voor- en achterbumper heeft de enige Ultra Compact SUV een stoerder uiterlijk gekregen. Ook motorisch kreeg de Ignis een aanpassingen. Elke Ignis beschikt voortaan over de Smart Hybrid-aandrijflijn, met een sterker 10Ah lithium-ion accupakket. Die aandrijflijn is nu verder verfijnd, met een lagere CO2-uitstoot als gevolg. De CO2-uitstoot van de Ignis 1.2 Smart Hybrid Comfort daalt naar 110 gram per kilometer.

Samen met de prijswijziging wordt de gewilde Ignis 1.2 Smart Hybrid Select uitgebreid met het Suzuki Safety System. De populaire uitvoering van de Ignis beschikte al over LED-verlichting, stoelverwarming vóór, een achteruitrijcamera, 16 inch lichtmetalen wielen, privacy glass achter en het Suzuki Multimedia Systeem (7 inch display, DAB+ radio, Apple Carplay / Android Auto). Daar komt het Suzuki Safety System, bestaande uit Dual Camera Brake Support, Automatic Brake Assist, Lane Departure Warning en Vehicle Sway Warning, nu bovenop. De Ignis 1.2 Smart Hybrid Select is te bestellen vanaf 18.350 euro.

Alle uitvoeringen van de Ignis krijgen een lagere CO2-uitstoot, dankzij de aangescherpte aandrijflijn. Bij de Ignis 1.2 Smart Hybrid Select en de Ignis 1.2 Smart Hybrid Style daalt de CO2-uitstoot van 114 gram per kilometer naar 112 gram per kilometer. Deze uitvoeringen zijn ook leverbaar met CVT-automaat en met AllGrip-vierwielaandrijving. Van die uitvoeringen daalt de CO2-uitstoot naar respectievelijk 122 g/km en 121 g/km, in allebei de gevallen een daling van 2 gram per kilometer.

De Ignis met de aangescherpte Smart Hybrid-aandrijflijn is per direct te bestellen. In november 2020 worden de eerste exemplaren in Nederland verwacht.

