Suzuki prijst vernieuwde Ignis

26 maart 2020 | Suzuki maakt de prijzen bekend van de vernieuwde Ignis. De compacte SUV van Suzuki is leverbaar vanaf 16.750 euro. In mei 2020 staat de nieuwe Ignis bij de dealer, maar bestellen kan per direct.

Net als voorheen is de Suzuki Ignis leverbaar in drie uitrustingsniveaus. De standaarduitrusting is echter uitgebreid. Zo beschikt elke Ignis Comfort onder meer over de Smart Hybrid hybride aandrijflijn, airconditioning, een stop-/startsysteem, een lichtsensor, centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrische ramen vóór, LED-verlichting (koplampen, achterlichten en dagrijverlichting) en een audiosysteem met Bluetooth (handsfree bellen) en USB.

Als Ignis Select (vanaf 18.250 euro) wordt de uitrusting onder meer uitgebreid met stoelverwarming vóór, een achteruitrijcamera, 16 inch lichtmetalen wielen, privacy glass achter en het Suzuki Multimedia Systeem (een 7 inch display, DAB+ radio, Apple Carplay / Android Auto). Ook is de achterbank in twee delen verschuifbaar en neerklapbaar. Daarnaast is de Ignis Select tegen meerprijs te bestellen met CVT automaat of als vierwielaangedreven AllGrip.

Topmodel Ignis Style (vanaf 19.750 euro) voegt onder meer geregelde airconditioning, navigatie, cruise control en elektrische ramen achter toe, naast het Suzuki Safety System, met een rijbaanassistent, Dual Camera Brake Support en een noodremassistent. Ook de Ignis Style is tegen meerprijs te bestellen met CVT automaat of als vierwielaangedreven AllGrip.

De vernieuwde Ignis is meer SUV dan voorheen. Met een nieuwe grille en zijn robuuste voor- en achterbumper heeft de auto een stoerder uiterlijk gekregen. Ook de mild-hybrid aandrijflijn is onder handen genomen. De Ignis beschikt over een sterker 10Ah litium-ion accupakket, waarmee hij zuiniger is dan voorheen.

De Ignis is te bestellen in elf kleuren, waarvan er zeven te combineren zijn met een contrasterende dakkleur. Er zijn drie nieuwe exterieurkleuren toegevoegd: Tough Khaki Pearl Metallic, Caravan Ivory Pearl Metallic en Rush Yellow Metallic. In het interieur komen nieuwe blauwe of grijze accenten terug, die passen bij de nieuwe bekleding van de stoelen. Ook is het instrumentarium vernieuwd, met een andere vormgeving en een nieuw display.

