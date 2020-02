Suzuki Ignis

Suzuki onthult vernieuwde Ignis

4 februari 2020 | De vernieuwde Suzuki Ignis wordt vandaag onthuld op de Auto Expo in India. In het tweede kwartaal van dit jaar staat de vernieuwde Ignis voor modeljaar 2020 in Nederlandse showrooms.

Nieuwe vloermatten voor de Suzuki Ignis?

Dat kan! Vanaf € 35,-

Info Deel Test Techniek Prijs Autokosten Forum

Het design van de nieuwe Suzuki Ignis is aangescherpt. De voor- en achterbumper zijn stoerder vormgegeven, met zowel voor als achter een skidplate. LED-koplampen zijn standaard en ook de grille heeft een andere vorm gekregen, zodat de nieuwe Ignis beter aansluit bij de andere SUV-modellen van Suzuki. Het kleurenpallet is uitgebreid met drie nieuwe exterieurkleuren: Tough Khaki Pearl Metallic, Caravan Ivory Pearl Metallic en Rush Yellow Metallic. Elke nieuwe Suzuki Ignis voor de Europese markt is uitgerust met de verbeterde versie van het Suzuki Smart Hybrid-systeem. Dit systeem beschikt over een nieuwe lithium-ion-accu met een grotere capaciteit. Zo is de nieuwe Ignis naast stoerder ook efficiënter dan voorheen. Bovendien is het hybridesysteem voor het eerst te combineren met een traploze automatische CVT-versnellingsbak. Op 3 maart 2020 wordt de vernieuwde Suzuki Ignis voor het eerst voorgesteld aan het Europese publiek op de Autosalon van Genève. Op die autoshow zullen ook de Europese specificaties bekend worden gemaakt van de vernieuwde Ignis.

Smart Hybrid standaard op Suzuki Ignis

1 augustus 2019

Suzuki Ignis vanaf december in showroom

28 november 2016

Suzuki maakt uitrusting Ignis bekend

4 november 2016

Suzuki Ignis debuteert in Parijs

23 september 2016