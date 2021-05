Subaru Solterra

Subaru kondigt Solterra aan

11 mei 2021 | Subaru Corporation heeft aangekondigd dat Subaru's geheel nieuwe batterij-elektrische SUV de naam Solterra zal krijgen en volgens de planning in 2022op de markt zal komen. Solterra is Subaru's geheel nieuwe, volledig elektrische SUV in het C-segment en het zal de eerste auto van Subaru zijn die wordt gebouwd op het specifieke e-Subaru Global Platform voor batterij-elektrische voertuigen (BEV).

