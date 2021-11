Subaru introduceert Solterra

11 november 2021 | Subaru introduceert de Solterra. De auto is door Toyota en Subaru samen ontwikkeld, wat leidde tot het starten van een nieuwe onderneming en alliantie in september 2019. Beide ondernemingen brachten hun kennis en technologieën samen en de technici van beide bedrijven ontwikkelden de auto naar eigen zeggen met een vriendelijke rivaliteit. De lancering van de Solterra begint halverwege 2022 voor de markten waaronder Japan, de Verenigde Staten, Canada, Europa en China.

Het e-Subaru Global Platform vormt de basis. De accupakketten met hoge capaciteit zijn, zoals dat hoort bij een elektrische auto, onder de vloer geplaatst en worden gebruikt als deel van de structuur. Ze geven een laag zwaartepunt en zorgen voor carrosseriestijfheid en -stevigheid.

De hexagonvormige grille staat voor de energie-efficiëntie van een elektrische auto. De carrosserie met de horizontale lijn de begint bij de grille en de dynamische spatborden die van binnenuit naar buiten buigen laten de kracht van een SUV zien. Een laag instrumentenpaneel en bovenop het instrumentenpaneel gemonteerde klokken zijn, voor het eerst bij een Subaru, te zien boven het stuurwiel in het ruimtelijke interieur.

De Solterra is voorzien van een nieuw system dat de voor- en achterwielen aandrijft met gescheiden motoren. Net zoals de andere Subaru SUV-modellen beschikt de Solterra over het X-MODE AWD-controlesysteem dat het gevoel van veiligheid op slecht wegdek vergroot. Door toevoeging van de nieuwe Grip Control-functie, die het mogelijk maakt om de auto op constante snelheid te laten rijden terwijl de auto ook op slecht wegdek gestabiliseerd wordt, is de bruikbaarheid vergroot.

Door de skeletstructuur van elk carrosseriedeel uit te denken en de materiaalsterkte te optimaliseren, profiteert de Solterra zowel van gewichtsbesparing als van botsveiligheid. In het geval van een aanrijding absorbeert de structuur die het gewicht naar de verschillende carrosseriegeraamtes overbrengt efficiënt de botsenergie. Dat beschermt niet alleen de inzittenden van de auto, maar beschermt eveneens de hoog-voltagecomponenten in de BEV.

11 mei 2021