Smart kondigt #5 aan

De Smart Concept #5 is een volledig elektrische middelgrote SUV en markeert de intrede van het merk in een nieuw marktsegment. Het design, gecombineerd met outdoor-gerichte kenmerken en geïntegreerde uitrustingsaccessoires, maken de Smart Concept #5 de geschikt auto om allerlei -ook offroad- avonturen en activiteiten mee te beleven. De Smart Concept #5 is de ruimste en meest veelzijdige auto van het merk tot nu toe. Het exterieur laat een avontuurlijke karakter zien met een robuuste uitstraling, en unieke technologie- en designkenmerken. Het hoekige, rechtopstaande silhouet en de opvallende structuur op het dak zijn ook praktische elementen.

Op 25 april 2024 viert de Smart Concept #5 zijn wereldpremière op de Beijing International Automotive Exhibition. De presentatie van het serieproductiemodel van de Smart #5 staat gepland voor de tweede helft van 2024.