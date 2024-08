Smart Concept #5 wordt productiemodel

In april van dit jaar gaf de Smart Concept #51 op de Beijing International Automotive Exhibition een vooruitblik op een groter en multifunctioneel voertuig van het merk. Nu laten de eerste schetsen van de Smart #5 zien dat de productieversie is gebaseerd op de ideeën van de conceptcar. Het model is ontworpen door Mercedes-Benz Design en blijft trouw aan de Smart-designfilosofie 'liefde, puur en onverwacht', waarbij de onconventionele Smart-esthetiek wordt gecombineerd met robuuste functionaliteit.

De afgelopen maanden heeft de Smart #5 zijn outdoorcapaciteiten al aangetoond in off-road- en wintertests. Met name de prestaties van de elektrische aandrijflijn en het laadvermogen van de batterijen werden succesvol getest onder extreem koude omstandigheden. Ook zijn de rijdynamiek, samen met de assistentie- en veiligheidssystemen, uitgebreid aan de tand gevoeld in uitdagende off-road-omgevingen.

Ter voorbereiding op de toetreding tot de Europese markt zal het voertuig een extra, zeer uitgebreid testprogramma in Europa ondergaan. De marktintroductie in Europa staat gepland voor 2025.