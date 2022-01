Skoda toont schets ENYAQ COUPE iV

11 januari 2022 | Skoda heeft de eerste officiële designschetsen van de ENYAQ COUPÉ iV de wereld ingestuurd. De coupéversie van de elektrische ENYAQ iV krijgt aangescherpte aerodynamica, waardoor hij op een acculading verder komt. De schetsen laten onder andere een aflopende daklijn zien, evenals een scherpe spoilerrand aan de achterzijde en dorpels in carrosseriekleur. Op 31 januari 2022 beleeft de ENYAQ COUPÉ iV in Praag zijn wereldpremière.

Met de ENYAQ COUPÉ iV breidt Skoda zijn eerste elektrische modelserie op basis van het modulaire elektrische MEB-platform van de Volkswagen Groep verder uit met een nieuwe coupévariant van de ENYAQ iV. De dynamische vierdeurs coupé is voorzien van dorpels in koetswerkkleur en grote wielen. Daarnaast verleent het nieuwe daklijndesign de ENYAQ COUPÉ iV een eleganter voorkomen.

Vanaf de B-stijl loopt het dak vloeiend af richting de achterzijde, om daar naadloos over te lopen in de achterklep. De lijn eindigt in een scherp getekende spoilerrand, waaronder de Skoda-merknaam in losse letters te zien is, geflankeerd door de voor het merk bekende, C-vormige lichtunits.

Het front van de ENYAQ COUPÉ iV onderscheidt zich door een grote, opvallende Skoda-grille en smalle, scherp getrokken koplampen; een combinatie die de breedte van de auto extra aanzet. Op de schetsen is ook de nieuw ontworpen, sportief gelijnde voorbumper te zien.

De Skoda ENYAQ COUPÉ iV laat zich voor het eerst aan het publiek zien tijdens de digitale wereldpremière in Praag, op 31 januari 2022.

5 EuroNCAP sterren voor Skoda Fabia

8 december 2021

Skoda KAROQ aangepast voor 2022

30 november 2021

Skoda kondigt vernieuwde Karoq aan

15 november 2021

Skoda ENYAQ iV wint Gouden Stuurwiel

11 november 2021