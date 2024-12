De naam Elroq staat voor "Electric Karoq". Toch is dat het niet! Net als de Skoda Karoq is de Elroq een middelgrote SUV, maar daar houden de technische gelijkenissen op. In feite deelt de Elroq veel meer met Skoda's grote SUV: de Enyaq. De Elroq heeft dezelfde basis, alleen de overhang voor en achter is minder groot.

En... de Elroq is de eerste Skoda die zich van een geheel nieuwe huisstijl bedient! Die nieuwe stijl is strak en modern. Een bijkomend voordeel van de vorm en de exact aansluitende panelen is een gunstige stroomlijn. De uitstraling doet vermoeden dat de nieuwe huisstijl is voorbehouden aan elektrische auto's, maar Skoda meldt dat alle nieuwe modellen deze uitstraling krijgen.

Ruimte

De Elroq heeft dezelfde wielbasis als de grotere Skoda Enyaq en biedt daarom toch dezelfde binnenruimte. Vooral achterin weet de Elroq indruk te maken. Zelfs met grote volwassenen voorin hebben grote volwassenen nog enkele centimeters beenruimte over. Dat is behalve aan de ruimte ook te danken aan de slimme vorm van de achterzijde van de voorstoelen. De Elroq heeft iets minder bagageruimte dan de grote broer, maar biedt met 470 liter (1.570 liter door de achterbank op te klappen) in absolute zin nog altijd heel veel plek.

Het dashboard oogt strak en modern, maar is vanwege beperkingen door het budget, de techniek en de veiligheid minder vernieuwend dan de buitenkant van de Elroq. De winst zit in een nieuwe materiaalkeuze en fraaie kleuren.

„Door een groter model als basis te nemen, kan Skoda veel luxe en comfort voor een scherpe prijs aanbieden“

Uitrusting

Het gecombineerde audio-, communicatie- en navigatiesysteem functioneert in de basis goed, maar had tijdens de test meerdere kleine storingen (o.a. GPS kan positie van auto plotseling niet bepalen). Van moederbedrijf Volkswagen "erft" Skoda een groot head-up display. Daarop wordt met grote, makkelijk te lezen tekens informatie voor de bestuurder getoond. Middels "augmented reality" toont het navigatiesysteem levensgrote pijlen in het landschap voor de auto om exact aan te geven welke afslag moet worden genomen. Heel prettig! De klank van het "Canton"-audiosysteem is helder, harmonieus en ingetogen.

Om parkeren eenvoudiger te maken heeft de Elroq camera's rondom. Parkeren kan zelfs zonder bestuurder in de auto! Het is namelijk mogelijk om de auto van buitenaf te besturen met een app en dat is zinvol op krappe parkeerplekken.

Iedere moderne Skoda biedt zogenaamde "Simply Clever"-voorzieningen die de auto wel functioneler, maar nauwelijks duurder maken. De bagageruimte van de Elroq is welhaast een etalage van dergelijke voorzieningen met een in hoogte verstelbare hoedenplank, een net onder de hoedenplank, vrij te plaatsen steuntjes voor bagage en een ijskrabber in de achterklep. Best slim, maar even wennen: de automaat heeft geen "P"-stand. In plaats daarvan dient de bestuurder de (elektrische) parkeerrem aan te trekken, waarna de automaat automatisch voor neutraal kiest.

Elektrische auto: opladen en bereik

Omdat de Elroq dezelfde wielbasis heeft als het grotere model waarop hij is gebaseerd, passen dezelfde grote batterijen in de vloer. Daarom is de Elroq leverbaar met een 50, 60 en zelfs 85 kWh batterij voor een actieradius van respectievelijk 375, 403 en 581 km. Opladen kan met maximaal 175 kW, waarmee de batterij onder ideale omstandigheden in een klein half uur van 10 tot 80% kan worden geladen.

De testauto is voorzien van de 85 kWh batterij, waarmee onder gematigde weersomstandigheden 549 km kon worden afgelegd. Met deze variant richt Skoda zich op klanten die hun eerste elektrische auto kopen en zich zorgen maken over het bereik. Net als een auto met verbrandingsmotor rijden ze hun accu leeg om deze vervolgens weer op te vullen tot 100%. De variant met 50 kWh is bedoeld voor de meer ervaren elektrische rijder die weet dat iedere stop langer dan 10 minuten kan worden gezien als laadstop, waardoor er in de praktijk altijd zoveel energie in de accu zit dat de actieradius niet meer van belang is. Een andere insteek: de 85 kWh versie is voor hen die op straat laden en niet iedere dag zeker zijn van een laadplek. De 50 kWh variant is voor hen met een laadpunt aan huis.

Elektrische auto: prestaties en verbruik

Bij de verschillende batterijen horen ook verschillende motorvermogens. De Elroq met 85 kWh batterij heeft een 210 kW (282 pk) sterke elektromotor die zeer gretig reageert op het stroompedaal en daarom altijd in een bruuske beweging van de plek komt. Ook tussenacceleraties worden moeiteloos neergezet. Zelfs bij 120 km/u heeft de Elroq 85 nog voldoende reserve om de inzittenden iets in de stoel te drukken op het intrappen van het stroompedaal. Dat geldt ook de eco-stand! Dat geeft een machtig gevoel, maar de vraag is of dit wenselijk is voor een gezinsauto. Het vraagt namelijk veel zelfbeheersing van de bestuurder om de passagiers niet bij ieder verkeerslicht door elkaar te schudden.

Met hendels achter het stuurwiel kan in stappen worden bepaald hoe sterk de Elroq snelheid mindert bij het loslaten van het stroompedaal en dus hoeveel energie wordt teruggewonnen. Echter: dit is eenmalig. Zodra het stroompedaal is losgelaten staat de "recuperatie" weer in de neutraalstand en dat is als uiterst onhandig ervaren. Ter compensatie remt de Elroq zelf af voor bochten en complexe verkeerssituaties (lees: kruispunten). Echter, dit werkt lang niet altijd en is dus onvoorspelbaar. Ondanks het beperkte gebruik van recuperatie en een onweerstaanbare verleiding om hard te rijden, kwam het testverbruik uit op een keurige 16.7 kWh per 100 km.

Rijeigenschappen

Net als andere elektrische auto's van het moederbedrijf (Volkswagen), heeft de Skoda Elroq de motor voorin en worden de achterwielen aangedreven. Dat zorgt voor een puur gevoel in de besturing, omdat de voorwielen alleen de richting bepalen en niet worden beïnvloed door aandrijfkrachten. Het maakt het bovendien mogelijk om de voorwielen verder in te sturen voor een aangenaam kleine draaicirkel.

De Elroq is zeer stil, ook in dat opzicht is merkbaar dat dit een kleine versie van een grote auto is. Een grappig detail: wanneer met open raam wordt gereden is hoorbaar dat de Elroq een onheilspellend geluid produceert om voetgangers te waarschuwen. Het is alsof de "death star" uit een sciencefiction fiction film nadert!

Omdat de Elroq de techniek met een groter model deelt, is ook ongebruikelijk geavanceerde ondersteltechniek leverbaar. Dankzij "DCC" kan met een druk op de knop het weggedrag worden bepaald. In de sportstand heeft de Elroq echt een stug onderstel, voor beter gevoel met het mechaniek. In de comfortstand worden oneffenheden in het wegdek effectiever gefilterd voor meer comfort. In de standaardmodus biedt de Elroq, niet geheel onverwacht, een geslaagd compromis tussen dynamiek en comfort.

Conclusie

Zal Skoda het succes met elektrische auto's weten te vergroten met de Elroq? Ja, zeker. De Elroq is een middelgrote elektrisch aangedreven SUV en dat is het meest gevraagde type auto van dit moment. Het is dus zinvol dat Skoda een auto in dat segment aanbiedt. Bovendien heeft de Tsjechische fabrikant een slimme manier om dat te doen. Door een groter model als basis te nemen, kan Skoda veel luxe en comfort voor een scherpe prijs aanbieden.

Na de proefrit is de conclusie dat dit misschien wel te goed is gelukt! Op een minder grote bagageruimte na biedt de kleinere en voordeligere Elroq namelijk alle kwaliteiten van de grotere en duurdere Enyaq. Denk daarbij aan een enorme binnenruimte, een geavanceerd onderstel en een grote actieradius. Echter, de Elroq biedt meer dan dat! De Elroq bedient zich als eerste van een nieuwe huisstijl, voor een moderne uitstraling en een gunstige stroomlijn (minder rijgeluiden, lager verbruik). De uitrusting is moderner en de ergonomie nog doordachter. Kortom, voor de Skoda Elroq geldt: wegens succes verkort!