Seres was al op kleine schaal beschikbaar in Europa, want enkele assertieve dealers namen het importeurschap op zich. Zij verkochten echter de oude Seres 3. Nu het merk een officiële importeur heeft (Astara), komt de nieuwe Seres 3 naar Europa. Die is te herkennen aan een gesloten grille en een glimlach op de neus door de heldere koplampen en de gebogen lijn van de bumper. Da's nog eens een positief begin!

De Seres 3 is een voordelige auto en dat blijkt vooral binnenin. De bouwkwaliteit is prima en de gekozen materialen zijn van goede kwaliteit, maar het door Seres beloofde premium karakter ontbreekt. Een premium product zou meer moeten bieden dan een doorsnee product, maar de 3 biedt geen enkele vorm van originaliteit, flair of innovatie en daarom doet de cabine eenvoudig aan. Bovendien is het centrale beeldscherm naar de huidige maatstaven erg klein, terwijl andere merken juist strooien met grote beeldschermen.

Ruimte en uitrusting

De ruimte is verrassend goed voor een auto van deze omvang. De hoofd- en beenruimte voorin zijn goed en het gevoel van ruimte wordt versterkt door het grote glazen panoramadak. De ruimte achterin is zelfs ver boven gemiddeld voor een auto van deze omvang en zelfs vergelijkbaar met een hogere klasse! Ook de bagageruimte is lekker groot. Een blik onder de motorkap leert dat hier voldoende plek is voor nog eens een flinke bergruimte, maar Seres heeft deze ruimte niet benut. De importeur was al tot eenzelfde conclusie gekomen en probeert een accessoire te ontwikkelen om toch bergruimte onder de motorkap te maken.

Vooralsnog wordt de Seres 3 geleverd in één uitvoering en de uitrusting daarvan is op het ene punt heel rijk terwijl het op het andere juist tekort schiet. Een eerste bijzonderheid: de 3 is niet voorzien van de door de Europese Unie verplichte veiligheidsvoorzieningen. Het is als heel aangenaam ervaren dat de elektronica zich niet bemoeit met het rijden, maar zelfs iets eenvoudigs als dodehoekdetectie is niet aanwezig. De 3 voorziet daarentegen juist wel in camera's rondom en dat is weer bijzonder voor een auto met dit prijskaartje. Omdat de 3 vóór de verplichtstelling van nieuwe veiligheidsvoorzieningen buiten Europa is ontwikkeld en er net na wordt geïntroduceerd, geldt een tijdelijke uitzonderingspositie. Na een geplande facelift zou de auto wel aan alle veiligheidseisen voldoen.

„De fabrikant heeft weliswaar voldoende technische kennis in huis, maar weet niet goed wat de Europese klant wil“

Een navigatiesysteem is niet aanwezig, in plaats daarvan wordt ondersteuning geboden voor Apple CarPlay en Android Auto, zodat de bestuurder de eigen smartphone kan gebruiken als audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Helaas verliep het koppelen van de telefoon buitengewoon moeizaam en afhankelijk van de versie van de software van Seres worden Apple CarPlay en Android Auto alleen via Bluetooth of juist alleen via een kabel ondersteund. Voor het opladen van telefoons zijn twee USB-A aansluitingen en twee draadloze Qi laders beschikbaar, maar geen USB-C. Dat laatste is inmiddels ook een Europese eis.

De elektronica achter het centrale beeldscherm en het beeldscherm achter het stuurwiel is gescheiden. Bij het luisteren naar DAB+ radio wordt een tijd meegezonden, maar daar synchroniseert de klok van de auto niet mee. Daarom was het midden op de dag volgens Seres toch elf uur 's avonds. Het is misschien een detail, maar een autoklokje dat er naast zit is vervelend wanneer iemand op tijd op een afspraak moet zijn.

Elektrische auto

Seres behoort tot de vele nieuwkomers die zien dat de gevestigde orde te lang wacht met de ontwikkeling van elektrische auto's en springt in dat gat. Seres concentreert zich daarom op elektrische auto's (alhoewel er ook een hybride wordt aangeboden). De 3 is voorzien van een 54 kWh batterij, waarmee 331 km zou kunnen worden afgelegd zonder bij te laden. Tijdens de test kwam de actieradius uit op 320 km en zo'n gering verschil verdient een compliment! Opladen kan onder ideale omstandigheden met 56 kW (veel sneller dan de versie voor de facelift). Al deze waarden zijn keurig gezien de prijs.

Zoals het hoort bij een elektrische auto presteert de 3 met groot gemak. Dat doet deze elektrische auto echter niet in stilte! Het kunstmatige motorgeluid om voetgangers te waarschuwen is zo luid, dat in de cabine zelfs meer rijgeluiden zijn te horen dan in een traditionele auto met benzinemotor! Voetgangers keken de testauto na en dat was niet vanwege het begeerlijke uiterlijk. Ook de airconditioning is allesbehalve stil, waarmee de gebruikelijke rust van een elektrische auto ver is te zoeken.

Rijeigenschappen

De Seres 3 is sinds 2019 in productie in China en werd tot nu toe vooral in China verkocht. De rijeigenschappen zijn daarom afgestemd op de Chinese markt (en doen sterk denken aan die van de BYD Dolphin). De besturing heeft bijzonder veel speling rond de middenstand, want zelfs wanneer het stuurwiel enkele centimeters wordt gedraaid blijft de 3 keurig rechtuit rijden. Om daadwerkelijk een bocht te sturen zijn veel stuurbewegingen nodig. De 3 is afgestemd op comfort en daarom leiden korte, snelle stuurbewegingen tot overhellen (ondanks het feit dat dit een hatchback is en geen hoge SUV). De indirecte besturing voorkomt dat de bestuurder sportief rijdt en de auto zou overhellen. Bovendien zorgen de grote draaicirkel en de vele stuurbewegingen ervoor dat de 3 groter voelt dan hij eigenlijk is.

Conclusie

Na een "valse start" meldt Seres zich in 2024 met een oficiële importeur op de Europese markt. Seres wil premium producten aanbieden voor een scherpe prijs en zo de markt veroveren. Een korte kennismaking met het basismodel, de 3, leert dat Seres dezelfde fouten maakt als andere Chinese nieuwkomers. De fabrikant heeft weliswaar voldoende technische kennis in huis, maar weet niet goed wat de Europese klant wil.

De Seres 3 voelt daarom als een eerste poging en absoluut niet als een premium-product. De uitrusting is op het ene punt modern en compleet, terwijl het op andere punten tekortschiet (en zelfs niet aan eisen van de Europese Unie voldoet!). De rijeigenschappen zijn on-Europees met indirecte besturing en een overhellend koetswerk. De elektrische aandrijflijn deugt met verdienstelijke prestaties, drie niveaus van recuperatie en een grote actieradius. Echter, ongebruikelijk luide kunstmatige rijgeluiden doen afbreuk aan het comfort. De uitstekende binnenruimte en de scherpe prijs maken echter veel goed. Kortom: voor een premium merk maakt de Seres 3 een bescheiden begin.