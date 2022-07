La Dolce Vita

Dat aantrekkelijk maken neemt Fiat heel letterlijk. De 500X is voortaan namelijk leverbaar in een bijzondere "Yacht Club Capri"-uitvoering. Die is herkenbaar aan een donkerblauwe lak die verwijst naar de gelijknamige Italiaanse zeilclub. Zelfs de velgen hebben een blauw accent, terwijl chromen spiegelkappen en witte sierstrips zorgen voor het beoogde nautische thema.

Binnenin verwijzen een paneel met mahoniehout­motief op het dashboard, chromen omlijsting van de bedieningselementen en witte lederen bekleding op de stoelen naar de wereld van het zeilen. Het belangrijkste onderdeel is het grote, stoffen, open dak. Fiat spreekt zelf van een "cabrio", maar dat is iets te enthousiast geformuleerd. De achterruit en B-stijlen blijven gewoon op hun plek. Het betreft hier echter wel een constructie die over vrijwel de gehele lengte van het dak opent, zodat zowel de bestuurder en bijrijder als de achterpassagiers van de zon kunnen genieten. Tot zo'n 80 km/u gaat dat heel goed, boven die snelheid krijgen de wind- en rijgeluiden de overhand en is het comfortabeler om het dak (elektrisch) te sluiten.

Wie door de fraaie aankleding heenkijkt en de 500X Yacht Club Capri rationeel beschouwt, merkt dat de auto op leeftijd is. Zo ontbreken semi-zelfrijdende functies, een slimme assistent of intelligente verlichting. Het "U-Connect" infotainment-systeem gaat juist aardig met de tijd mee, zeker dankzij ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto (bedraad, via USB A). De 500X heeft traditionele analoge klokken, hier dus geen beeldscherm achter het stuurwiel. Let op dat sommige voorzieningen vanwege onderdelenschaarste wel op de prijslijst staan, maar niet leverbaar zijn.

De ruimte voor- en achterin is gemiddeld voor een auto van deze omvang. Het open dak gaat iets ten koste van de hoofdruimte, maar die is desondanks nog steeds ruim voldoende.

Hybride

Deze laatste generatie van de 500X is voorzien van een nieuwe motor. Die heeft een inhoud van 1.5 liter, telt vier cilinders en is standaard gekoppeld aan een 7-traps automaat. De belangrijkste vernieuwing is de introductie van mildhybrid-techniek. Energie die normaal gesproken verloren zou gaan bij remmen en uitrollen wordt omgezet in elektriciteit en opgeslagen in een kleine batterij. Daarmee wordt een eveneens kleine elektromotor gevoed die in de versnellingsbak is gebouwd. De elektromotor assisteert de benzinemotor wanneer deze hard moet werken en zo wordt brandstof bespaard. Fiat gaat zelfs een stapje verder dan gebruikelijk, want deze mildhybrid kan kleine afstanden (1 à 2 km) op lage snelheid (maximaal 20 km/u) geheel elektrisch afleggen.

„Mede dankzij de vele kleine aanpassingen die de afgelopen jaren zijn gemaakt is de "Yacht Club Capri" veruit de fijnst rijdende 500X die sinds 2014 is getest“

In de praktijk is weinig te merken van het terugwinnen van energie. Dat is ongebruikelijk, want bij de meeste (mild)hybrids is duidelijk merkbaar dat de auto inhoudt bij het loslaten van het gaspedaal om stroom op te wekken. De elektromotor wordt ook gebruikt om het schakelen zo soepel mogelijk te laten verlopen en dat gaat in veruit de meeste gevallen zeer goed. Alleen daarom al is deze 500X veruit de fijnste tot nu toe. Echter, een enkele keer weet de elektronica de situatie niet goed in te schatten en dan schakelt de 500X juist houterig.

Het vermogen van 130 pk / 240 Nm is in de praktijk ruimschoots voldoende. Wanneer wordt aangedrongen, is de 500X Hybrid vlot genoeg om veilig in te voegen op een drukke snelweg of rap een drukke weg over te steken. Echter, de 500X Hybrid nodigt niet uit tot sportief rijden. Het beste is om de elektronica het werk te laten doen en dan heeft de 500X een ontspannen, comfortabel karakter.

In de praktijk doet de hybride-techniek helaas weinig voor het verbruik. Op een eenvoudige route met veel binnenwegen en onder gunstige weersomstandigheden lag het verbruik hoog: 8 liter per 100 km. Pas toen de binnenwegen werden verruild voor de snelweg, de plek waar hybride-aandrijving weinig kan bijdragen, daalde het gemiddelde verbruik tot 7.1 liter per 100 km. Per saldo is het verbruik niet alleen hoog, maar zelfs hoger dan dat van sommige auto's van dit formaat zonder hybride-techniek.

Weggedrag

Formeel is het onderstel van de 500X niet vernieuwd sinds de introductie van het model in 2014. Echter, ieder merk maakt gaandeweg kleine aanpassingen die stilzwijgend worden doorgevoerd. Dan gaat het niet om het gebruik van compleet nieuwe onderdelen, maar wel om een andere afstelling of een andere combinatie van componenten. Zo blijkt de combinatie van de 18 inch velgen en de Goodyear banden van deze Yacht Club Capri een gelukkige.

Om de band met de originele Fiat 500 waar te kunnen maken stuurt de 500X bovendien iets directer dan de gemiddelde crossover. Het resultaat is een lichtvoetige, dynamisch sturende auto die tegelijkertijd ook volop comfort biedt.

Conclusie

De Fiat 500X is langer op de markt dan vrijwel iedere concurrent in zijn segment. Daarom heeft Fiat de 500X vernieuwd en daarbij optimaal gebruik gemaakt van de kracht van het merk. De zogenaamde "Yacht Club Capri Cabrio"-uitvoering maakt de 500X zo bijzonder, dat menigeen alle rationele argumenten zelfs graag vergeet!

Daarnaast zorgt mildhybrid aandrijving op papier voor een lager verbruik en dus een lagere aanschafprijs. In de praktijk is het verbruik echter hoog en zelfs hoger dan dat van soortgelijke concurrenten zonder enige vorm van elektrische assistentie. Toch biedt de nieuwe motor wel degelijk duidelijke voordelen: door te kiezen voor een traditionele opzet met vier cilinders met een ouderwets grote motorinhoud én de elektrische assistentie biedt de 500X bovengemiddeld veel comfort.

Mede dankzij de vele kleine aanpassingen die de afgelopen jaren zijn gemaakt is de "Yacht Club Capri" veruit de fijnst rijdende 500X die sinds 2014 is getest. Het is nog steeds geen opwindende of dynamische auto, maar juist een auto om rustig mee te toeren en te genieten van het leven. Of zoals de Italianen zeggen: la dolce vita.

plus Soepele, sterke 1.5 Hybrid motor

Dynamisch en toch comfortabel weggedrag

Fraaie aankleding Yacht Club Capri editie min Forse prijs

Uitrusting op details verouderd

Hoog verbruik, ondanks hybride techniek