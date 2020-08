Autotest | Toen Honda het concept voor een elektrische compacte auto presenteerde tijdens de Internationale Autotentoonstelling van Frankfurt in 2017, was het meteen de ster van de show. Niet alleen het innemende uiterlijk, maar ook de unieke ergonomie en de geavanceerde techniek wisten indruk te maken. Bovendien was de timing goed, want de vraag naar elektrische auto's groeide destijds sterk en nu de auto daadwerkelijk te koop is, is de vraag naar elektrische auto's groter dan ooit tevoren. Is de "e" de auto waarmee Honda zichzelf weer op de kaart zet als volumemerk?

Toen Honda in 2017 de conceptcar toonde, was het definitieve ontwerp in feite al klaar. Het wild aangeklede concept was slechts een afleidingsmanoeuvre om de spanning vast te houden terwijl nog aan de techniek werd gewerkt. Bovendien: wanneer het concept en het productiemodel met elkaar worden vergeleken is het productiemodel eigenlijk geslaagder. De minimalistische lijnen brengen het karakter namelijk nog sterker naar voren. En het belangrijkste: de "e" oogt als de auto van de toekomst!

Ruimte en uitrusting

Dat geldt niet alleen voor de buitenkant, maar nog sterker voor de binnenkant. Het interieur is opgezet als een gezellige huiskamer en daarom is gekozen voor warme kleuren, hout en meubelstof in plaats van autostof. De ruimte voorin is voldoende, maar houdt niet over (lange bestuurders zetten de stoel direct in de achterste stand). Bovendien hadden de stoelen voor Europeanen net een slag groter gemogen. Omdat de kussens net niet op de juiste plek de juiste ondersteuning bieden, bleef de testrijder tevergeefs zoeken naar de perfecte zit. De ruimte achterin oogt klein, maar is in feite heel redelijk. De bagageruimte is klein, ook in vergelijking met andere auto's van deze omvang.

Dé grote attractie is het dashboard, dat geheel uit beeldschermen bestaat. Dat lijkt in eerste instantie speelgoed, maar hoe langer de "e" werd gebruikt, hoe beter dit concept zich wist te bewijzen. De inhoud van de beeldschermen is zelf in te delen en omdat meer informatie tegelijkertijd kan worden getoond, is het minder vaak nodig in de menu's te duiken om gegevens op te vragen. Dat maakt het rijden minder inspannend en veiliger. Aan de buitenranden van het dashboard zijn beeldschermen te vinden die dienst doen als buitenspiegels. Ook dit heeft meerwaarde: ze verblinden niet, hebben geen dodehoek en dankzij hulplijntjes is er geen twijfel over de afstand tot achteropkomend verkeer. Dankzij de logische plaatsing en het heldere beeld vraagt het rijden met de digitale spiegels nauwelijks gewenning.

Achter de vele beeldschermen gaat een enorme rijkdom aan functionaliteit schuil. Honda maakt het namelijk mogelijk om (Android) apps te installeren en is daarmee klaar voor de toekomst. Naast de verplichte audio-, navigatie- en communicatiefuncties voorziet Honda in een slimme assistent, semi zelfrijdende functies (die zo voorzichtig zijn dat ze alleen bruikbaar zijn in rustig verkeer) en een volautomatische parkeerfunctie. Voor vermaak tijdens het opladen (of om indruk te maken op buitenstaanders) is een aquarium-app beschikbaar. Dankzij een 220 volt stopcontact en een HDMI-aansluiting is het mogelijk om een videospeler of spelcomputer aan te sluiten voor vermaak onderweg. Het audiosysteem is verzorgd door Alpine en heeft een krachtig, rijk en helder geluid.

„Bij een auto die de uitstraling en aaibaarheid heeft van een pandabeer is het moeilijk om kritiek te leveren“

Als het gaat om de uitrusting, voorziet Honda simpelweg in alle functies die kunnen worden verwacht van een moderne auto. Dit is belangrijk, want de "e" lijkt kostbaar. Wanneer soortgelijke auto's van andere merken worden aangekleed met opties om tot een vergelijkbaar uitrustingsniveau te komen, kosten ze echter hetzelfde. Na een week rijden bleef één ding echt vervelend: wanneer gebruik wordt gemaakt van de automatische stand van het klimaatcontrolesysteem, activeert deze altijd de recirculatiestand, waardoor op den duur een chemische lucht in het interieur hangt. Bovendien weet de airco van geen ophouden; ook als de gewenste temperatuur is bereikt blijft deze blazen.

Actieradius

Op het gebied van techniek volgt Honda altijd een eigen koers en dat geldt zeker voor deze eerste elektrische auto. Honda kiest namelijk doelbewust voor een kleine batterij. Volgens Honda is een grote accu slechts zinvol tijdens een enkele lange rit, maar wordt altijd betaald voor deze extra capaciteit in de vorm van een zwaardere auto en een hogere aanschafprijs. Bovendien is een auto met een kleinere accu minder milieubelastend tijdens de productie.

De "e" is voorzien van een 36 kWh accu waarmee in theorie (WLTP norm) 220 km kan worden afgelegd. Volgens onderzoek van Honda is dat ruim voldoende voor dagelijks gebruik. Deze praktijktest leert helaas dat er een groot verschil is tussen die theorie en de praktijk. Allereerst is de beloofde 220 km niet haalbaar. Zelfs tijdens een hittegolf (ideaal voor een elektrische auto) was 194 km op een batterij het record.

Ten tweede gaat Honda ervan uit dat iedereen thuis kan laden en dus iedere rit met een volle accu begint. Zelfs als iedereen thuis zou kunnen laden, start niet iedere rit vanuit huis en dat is men voor het gemak vergeten. Honda is duidelijk uitgegaan van de situatie in het thuisland, want Japan kent diverse megasteden waar het inderdaad mogelijk is om een dag te rijden en toch een heel geringe afstand af te leggen. In Europa zijn steden echter minder groot en worden auto's juist gebruikt om van de ene stad naar de andere te rijden. En dan dwingt de geringe actieradius om ritten van tevoren te plannen.

Dat gezegd hebbende, bleek de actieradius tijdens de testperiode steeds ruim voldoende. Bovendien kan de "e" snelladen, waardoor lange ritten worden onderbroken door stops van hoogstens een half uur en dat is na 180 a 190 km sowieso verstandig. En heel eerlijk gezegd: ook al is een groter bereik niet noodzakelijk, blijft het vervelend dat de concurrentie het wel biedt (en tegen een lagere prijs).

Rijeigenschappen

Er is geen twijfel mogelijk: een lichte auto rijdt beter dan een zwaardere en dat geldt ook voor elektrische auto's. De "e" voelt weliswaar zwaarder dan een conventionele compacte auto, maar is lichtvoetiger en levendiger dan andere elektrische auto's.

Zoals het hoort, presteert de "e" moeiteloos en in alle rust, waardoor het comfort vele malen groter is dan van een vergelijkbare auto met verbrandingsmotor. Wanneer wordt gekozen voor de sportstand, komt de "e" rap van zijn plek. Omdat de elektromotor ongeacht het toerental (vrijwel) dezelfde trekkracht biedt, is ook de tussenacceleratie op de snelweg indrukwekkend voor een compacte auto (en een heerlijke manier om grotere auto's te treiteren). Afhankelijk van de gekozen instelling gedraagt de "e" zich als een traditionele auto en rolt deze uit wanneer het "gaspedaal" wordt losgelaten. Met een druk op de knop kan ook worden gekozen voor "1-voet"-modus en dan houdt de "e" bij het loslaten van het pedaal zo sterk in, dat remmen niet meer nodig is.

Dankzij achterwielaandrijving geeft de "e" een zuiver gevoel in de besturing; dit wordt niet verstoord door de aandrijfkrachten. Omdat de "e" is ontworpen als stadsauto, heeft Honda werk gemaakt van de draaicirkel. Deze is zo klein dat de "e" gevoelsmatig in de eigen staart wil bijten! Kortom: de "e" ziet er niet alleen leuker uit dan andere auto's, maar is daadwerkelijk leuker om te rijden.

Conclusie

Zal de "e" Honda op de kaart zetten als volume-merk? Bij een auto die de uitstraling en aaibaarheid heeft van een pandabeer is het moeilijk om kritiek te leveren, maar toch is het antwoord "nee". Het concept klopt namelijk niet. De "e" is ingericht als een gerieflijke huiskamer en de rijke uitrusting nodigt samen met de uitstekende rijeigenschappen uit tot lange ritten en intensief gebruik. En dat is exact waar de "e" niet geschikt voor is!

Daarbij klopt de prijs niet. Als de "e" 100 km meer op een accu had kunnen afleggen of enkele duizenden euro's minder had gekost, dan had Honda een regelrecht verkoopsucces in huis gehad. Nu spreekt de "e" slechts liefhebbers aan die vallen voor de unieke stijl, het levendige weggedrag, de vernieuwende ergonomie en de exclusiviteit. Voor de echte doorbraak is het daarom hopen op een facelift, want de "e" heeft het absoluut in zich om de Honda van de toekomst te worden.

plus Gedurfd concept

Doordachte ergonomie

Heel veel rijplezier min Stevige prijs

Kleine bagageruimte

Beperkte actieradius

