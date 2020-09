CUPRA Formentor

CUPRA start productie Formentor

29 september 2020 | CUPRA start de productie van de Formentor op. Het eerste model dat specifiek is ontworpen voor het merk CUPRA debuteert binnenkort in de 310 pk benzine-uitvoering. Vervolgens zijn er vanaf begin volgend jaar ook plug-in hybrideversies leverbaar. De CUPRA Formentor is het zesde model dat in de SEAT/CUPRA fabriek nabij Barcelona wordt geproduceerd en gaat het productievolume daar met meer dan 10% verhogen. De productie van de Formentor wordt opgestart met aanvankelijk 160 exemplaren per dag.

