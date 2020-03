CUPRA onthult Formentor

2 maart 2020 | Met de Formentor onthult CUPRA het eerste model dat volledig door het merk zelf is ontwikkeld. In de Formentor zouden de dynamiek van een sportauto en het gebruiksgemak van een SUV samen met de styling van een coupé samenkomen. De Formentor is er naar keuze met een 228 kW / 310 pk sterke benzinemotor of met een plug-in hybride aandrijflijn met een systeemvermogen van 180 kW / 245 pk.

De Formentor is het eerste zelfstandig door CUPRA ontworpen model. Hij is 4,45 meter lang, 1,84 meter breed en 1,51 meter hoog. De Formentor combineert offroad-accenten met de uitstraling van een hatchback en het design van een coupé. Bovendien onderstreept hij zijn sportiviteit visueel met dynamische proporties en details als de doorlopende achterlichten en 19 inch lichtmetalen velgen (desgewenst in koper-look) met daarachter krachtige Brembo-remmen. Ook het uitgebreide kleurenpalet met diverse bijzondere matte tinten draagt bij aan het unieke karakter.

De lederen sportstoelen (Petrol Blue of Black) sluiten aan bij het dynamische karakter van de auto; de bestuurder zit laag en sportief. In het nieuwe multifunctionele stuurwiel zijn de startknop en CUPRA rijmodus-knop geïntegreerd, een duidelijke hint naar de autosportactiviteiten van het merk. Het dashboard lijkt te zweven, een effect dat wordt gecreëerd door de sfeerverlichting die zich uitstrekt over het dashboard en de portieren. Het centraal geplaatste 12 inch breedbeelddisplay biedt toegang tot tal van (online) functies. Uiteraard beschikt de Formentor ook over een digitaal instrumentenpaneel (Virtual Cockpit), dat de bestuurder informeert over essentiële (reis)informatie.

Het topmodel beschikt over een 2.0 TSI benzinemotor met een vermogen van 228 kW/310 pk en een maximaal koppel van 400 Nm. 4Drive verdeelt de power daarbij variabel over de vier aangedreven wielen. De CUPRA Formentor wordt ook leverbaar met een plug-in hybride aandrijflijn. Een 1.4 TSI (110 kW / 150 pk) gaat daarbij een samenwerking aan met een 85 kW / 115 pk sterke elektromotor, die wordt gevoed door een lithium-ion batterij met een capaciteit van 13 kWh. Het systeemvermogen bedraagt 180 kW / 245 pk en de elektrische actieradius is circa 50 kilometer.

Beide Formentor-krachtbronnen worden standaard geleverd met een automatische DSG-automaat met dubbele koppeling. Andere belangrijke elementen voor een bijzondere rijervaring zijn het onderstel met adaptieve onderstelregeling (Dynamic Chassis Control) en progressive steering.

De CUPRA Formentor is op en top connected. Het infotainmentsysteem met 12 inch touchscreen is ook te bedienen met gebaren en met stemcommando's. Dankzij het Full Link-systeem is het compatibel met zowel Apple CarPlay (draadloos) als Android Auto.

De CUPRA Formentor wordt eind dit jaar op de Nederlandse markt verwacht. De exacte specificaties en de prijzen worden voorafgaand aan de marktintroductie bekend gemaakt.

