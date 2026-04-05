Het liefst had Seat de Ibiza nog lange tijd in de originele vorm aangeboden. Echter, de Europese Unie stelt steeds hogere eisen aan de uitstoot en veiligheid van auto's en dus zag Seat zich genoodzaakt om de Ibiza aan te passen voor 2026. En omdat het merk toch bezig was, heeft de Spaanse fabrikant de Ibiza voor modeljaar 2026 een scherper gezicht gegeven.

De koplampen bedienen zich van LED-techniek (geen matrix) en hebben een andere vorm dan voorheen. Daardoor heeft de auto een minder vriendelijke en meer zelfverzekerde uitstraling gekregen. De grille is lager en breder geworden om het verschil met de hogere (maar technisch identieke) Arona te benadrukken. Het gebruik van chroom is beperkt om de productiekosten en -uitstoot te verlagen. Bovendien past het vervangen van chroom door zwarte accenten in de huidige trend. Wat onze fotograaf betreft staat de kleur "Oniric Grey" de Ibiza geweldig!

De kleur past bovendien goed bij het interieur. Wanneer wordt gekozen voor de FR-uitvoering, is de Ibiza namelijk voorzien van lichtgrijze kuipstoelen. Die zitten minstens zo goed als ze eruitzien, ook op de lange afstand. Dankzij een zachte achterzijde hebben de achterpassagiers (net aan) voldoende beenruimte achterin deze compacte hatchback.

Uitrusting

De bovenkant van het dashboard is van zwart rubber. Dat ziet er dankzij een blokjespatroon sportief uit en het voelt een stuk prettiger dan hard plastic. De techniek uit 2017 is niet berekend op de veiligheidsvoorzieningen van vandaag. Daarom heeft Seat de nieuwste elektronica van moederbedrijf Volkswagen overgenomen. Deze systemen bieden de nodige speelruimte, waardoor ze alleen waarschuwen als dat echt nodig is. Ze zijn daarom als minder hinderlijk en meer zinvol ervaren dan soortgelijke systemen in auto's van andere merken.

„wie op zoek is naar de laatste traditionele auto met puur conventionele aandrijving, en bereid is daar de prijs voor te betalen, heeft een laatste kans met de Seat Ibiza“

Ook het audio-, communicatie- en navigatiesysteem is bij de tijd dankzij de techniek van Volkswagen. Echter, Seat past de vormgeving van de menu's aan aan de stijl van de auto. Wie daar de voorkeur aan geeft, kan de eigen smartphone als brein van het infotainment-systeem gebruiken middels Apple CarPlay of Android Auto. Daartoe zijn twee USB-C aansluitingen in de middenconsole te vinden. Tijdens de testperiode haperde de draadloze verbinding met Apple CarPlay een enkele keer, maar in de regel functioneert een iPhone goed in de Ibiza.

De analoge klokken achter het stuurwiel zijn bij de testauto vervangen door een beeldscherm. Seat maakt goed gebruik van deze techniek door de bestuurder meerdere lay-outs aan te bieden. Naar keuze kan de nadruk worden gelegd op bijvoorbeeld navigatie, rijhulp of verbruik.

Prestaties en verbruik

"Cupra" stond aanvankelijk voor een sportieve versie van een model van Seat. Sinds enkele jaren is Cupra een zelfstandig merk en daarmee biedt Seat geen sportieve en geen elektrische auto's meer aan. Seat gebruikt zelfs de oudste motoren van het gehele Volkswagen-concern! Onder de motorkap van iedere nieuwe Ibiza ligt een 1.0 liter driecilinder "ecoTSI". Deze levert 95 pk in combinatie met een handgeschakelde versnellingsbak en 115 pk wanneer wordt gekozen voor een automaat.

De prestaties van de 115 pk sterke variant zijn ruimschoots voldoende, zelfs wanneer de eco-modus is ingeschakeld. Een start/stop-systeem is de meest geavanceerde brandstofbesparende voorziening die de Ibiza biedt. Echter, zelfs die is niet van de laatste generatie. Daarom valt de Ibiza stil bij het verkeerslicht, terwijl de auto schuddend weer tot leven komt bij het starten en wegrijden. Eenmaal op snelheid is de motor altijd hoorbaar, maar niet storend.

Na een kleine week testrijden onder ongunstige weersomstandigheden en met een fluwelen rechtervoet, kwam het gemiddelde verbruik uit op 5.5 km per 100 km. Dat is beduidend zuiniger dan de technisch identieke Seat Arona, maar veel onzuiniger dan een soortgelijke auto met hybridemotor. De Ibiza is daarom niet alleen duurder in aanschaf dan een hybride of elektrische auto, maar ook in gebruik.

Weggedrag

De Ibiza is niet alleen conventioneel met de aandrijving, maar ook met het koetswerk. SUV's zijn inmiddels de norm, terwijl de Ibiza nog altijd een traditionele hatchback is. Een proefrit leert dat dat in alle opzichten een voordeel is.

Het lage zwaartepunt zorgt voor meer stabiliteit, het lagere frontale oppervlak voor minder rijgeluiden en het geheel zorgt voor een directere reactie op de besturing. Alhoewel de Ibiza geen uitgesproken sportieve auto is (die rol was destijds weggelegd voor de "Ibiza Cupra"), is het weggedrag uitstekend. Ook op dit punt is de Ibiza negen jaar lang stapsgewijs verbeterd en dat betaalt zich nu uit.

Conclusie

Is het terecht dat Seat de Ibiza na negen jaar niet uit productie neemt, maar juist vernieuwt? Dat ligt eraan wie de doelgroep is. Soortgelijke elektrische auto's en hybrides rijden beter en zijn voordeliger in aanschaf en gebruik dan de Ibiza. Voor een rationeel denkende doelgroep is de Ibiza daarom geen logische keuze.

Wie echter niets moet hebben van nieuwe techniek, zal de Ibiza ervaren als logisch en vertrouwd. Hier geen computers, maar mechaniek. Bovendien is de auto negen jaar lang met grote en kleinere stappen verbeterd, waardoor de Ibiza nu heel doordacht is. De Ibiza is geen SUV en biedt daarom een dynamischer en veiliger weggedrag. Kortom: wie op zoek is naar de laatste traditionele auto met puur conventionele aandrijving, en bereid is daar de prijs voor te betalen, heeft een laatste kans met de Seat Ibiza.