Renault ZOE te bestellen met nieuwe R110-motor

24 mei 2018 | Renault maakt de prijzen bekend van de elektrisch aangedreven ZOE voor modeljaar 2018. De belangrijkste wijziging is de introductie van een nieuwe elektromotor met 80 kW (109 pk), waarmee het model krachtiger accelereert en meer rijplezier biedt. Tevens is het aanbod licht gewijzigd en zijn nieuwe opties en kleuren leverbaar.

De R110-motor is volledig nieuw ontwikkeld door Renault. Dankzij innovatieve elektronica wordt de energie-efficiency van de R90-motor gekoppeld aan een 12 kW (16 pk) hoger vermogen, zonder dat de elektromotor groter of zwaarder geworden is. Met een vermogen van 80 kW (109 pk) en 225 Nm koppel accelereert de ZOE bijna twee seconden sneller van 80 naar 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 135 km/u. Tevens is de R110 de eerste elektromotor van Renault waarvan het energieverbruik getest wordt volgens de nieuwe Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure (WLTP).

Voor modeljaar 2018 komt de uitvoering Entry met 22 kWh-batterij te vervallen. De uitvoering Life blijft ongewijzigd leverbaar in combinatie met de R90-motor. De uitvoering Intens wordt vervangen door de Limited. De standaarduitrusting is uitgebreid met DAB+ digitale radio, 16-inch lichtmetalen wielen van het type 'Celsium', instaplijsten en Limited-badges. De uitvoeringen Limited en Bose zijn alleen leverbaar in combinatie met de R110-motor. Alles versies zijn voorzien van de Z.E. 40-batterij.

Renault maakt de ZOE aantrekkelijker met nieuwe kleuren en opties. Op de eerste plaats is het standaard aanwezige R-LINK multimediasysteem uitgebreid met ondersteuning voor Android Auto. De Limited en Bose uitvoeringen zijn beschikbaar in de nieuwe, paarse carrosseriekleur Bleu Violette, terwijl Noir Étoile metaallak nu ook leverbaar is voor de Life uitvoering. De optielijst is uitgebreid met het Color Pack 'Purple' en het BOSE audiosysteem inclusief Richbass subwoofer en versterker onder de passagiersstoel.

De Renault ZOE was in 2017 voor het derde jaar op rij de bestverkochte elektrische auto in Europa. Sinds de introductie is de wereldwijde verkoop van de ZOE ieder jaar gestegen, met een toename van 44% ten opzichte van 2016. In Nederland is de verkoop in 2017 zelfs verdrievoudigd (329%) ten opzichte van een jaar eerder.

De prijslijst (incl. accu, dus géén huur):