Renault noteert recordverkoop Zoe

2 juli 2020 | Mede dankzij de opleving van de commerciƫle activiteiten in de meeste Europese landen liet Renault in mei al een toename van 56% noteren met de verkoop van elektrische voertuigen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Die trend zette zich door, resulterend in een recordaantal orders en registraties van de Renault ZOE in juni 2020.

Met 11.158 orders werden in Europa in één maand nooit eerder zo veel exemplaren van de Renault ZOE besteld.Daarvan werden 7.050 bestellingen geplaatst in Frankrijk, de grootste markt voor elektrische voertuigen van Groupe Renault, waar het aantal orders met 355% toenam ten opzichte van juni 2019. Ook elders in Europa zet de stijgende lijn door, bijvoorbeeld in Duitsland, waar het aantal bestellingen in juni met 117% toenam tot 1.990.

Behalve het recordaantal orders werd in Europa ook een recordaantal exemplaren van de Renault ZOE op kenteken gezet. Met 10.944 registraties groeide het aantal registraties met 107% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Ook in Nederland kent de nieuwe Renault ZOE een toename van 60% in orders, met name door de huidige € 4.000,- overheidssubsidie voor particulieren bij koop of private lease. Wie in de periode tot 31 augustus 2020 een order plaatst, profiteert ook nog van € 4.000,- extra Renault Subsidie. Daarmee is de ZOE nu tijdelijk leverbaar vanaf € 29.590,- exclusief overheidssubsidie en inclusief batterijkoop.

