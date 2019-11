Renault Zoe

200.000ste Renault Zoe geproduceerd

26 november 2019 | Renault onderstreept zijn rol in het EV-segment met de productie van de 200.000ste Renault ZOE. Het jubileumexemplaar is bestemd voor een Nederlandse koper, die speciaal naar de fabriek in Flins nabij Parijs reisde om de auto van de band te zien rollen.

