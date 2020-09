Renault zoe nu ook als Cargo

Renault Zoe

10 september 2020 | De 100% elektrische Renault ZOE is nu voor 1.049 euro excl. BTW om te bouwen tot ZOE Cargo. De ombouw gebeurt achteraf en is mogelijk vanaf het uitrustingsniveau Zen. De achterbank en de gordels worden vervangen door een bagagevloer en een kopschot inclusief een scheidingsrek. Hierdoor ontstaat een afgesloten laadruimte met een inhoud van 1 m3, bedoeld voor de emissievrije levering van goederen in stadscentra. Het ZOE Cargo-ombouwpakket kan bij elke Renault dealer besteld en gemonteerd worden. De ombouw naar Cargo is ook mogelijk voor een bestaande ZOE en kan bovendien geheel ongedaan worden gemaakt om de auto terug in originele staat te brengen.

