Renault maakt prijzen ZOE 50 bekend

20 september 2019 | De Renault ZOE 50 is leverbaar voor prijzen vanaf 25.390 euro in combinatie met batterijhuur. Inclusief batterij is de nieuwe Renault ZOE leverbaar vanaf 33.590 euro. De maandelijkse huurkosten van de batterij liggen tussen de 74 en 124 euro inclusief BTW, afhankelijk van het gekozen jaarkilometrage.

De elektromotor van de nieuwe Renault ZOE wordt gevoed door de Z.E. 50-batterij met een capaciteit van 52 kWh. Daarmee biedt de auto een actieradius van 395 kilometer volgens de officiële WLTP-meting. Een andere belangrijke eigenschap van de ZOE is de Caméléon-lader waarmee bij een publieke laadpunt met een snelheid tot 22 kW kan worden geladen. Ook nieuw is de CCS-aansluiting voor DC-snelladen (max. 50 kW).

De gehele voorzijde is nieuw ontworpen en wordt gekenmerkt door krachtigere lijnen, nieuwe FULL LED koplampen en een groter Renault-logo waarachter de laadaansluiting is ondergebracht. De ontwerpers hebben ook veel aandacht besteed aan de afwerking, het comfort en de ergonomie in het interieur. Een belangrijke noviteit van de nieuwe ZOE is het 10 inch TFT-cluster voor de bestuurder, die al vanaf de basisversie aanwezig is. Het zacht en hoogwaardig aanvoelende materiaal en de matte structuur van het nieuw vormgegeven dashboard dragen bij aan de sfeer aan boord.

Onder het 7-inch touchscreen van het eveneens standaard aanwezige Renault EASY LINK multimediasysteem bevindt zich een geheel nieuw vormgegeven middenconsole met onder andere een draadloze oplader voor smartphones. Uniek is de bekleding van het ZEN uitrustingsniveau, die volledig bestaat uit 100% gerecycled materiaal van autogordels, automotive textiel en de vezels van PET flessen.

Prijzen Renault ZOE met batterijkoop:

R110 Life € 33.590,-

R135 Zen € 35.190,-

R135 Intens € 36.190,-

R135 Ed. One € 37.790,-

Prijzen Renault ZOE met batterijhuur:

R110 Life € 25.390,- + € 41,72

R135 Zen € 26.990,- + € 43,75

R135 Intens € 27.990,- + € 45,02

R135 Ed. One € 29.590,- + € 47,05

Maandelijkse huurprijs van de batterij is inclusief Renault Route Service en inclusief BTW Bij een batterijhuurcontract, dient de batterij apart verzekerd te worden. Hiervoor sluit de klant een aparte batterijverzekering af. De klant kan dit desgewenst bij Renault Financial Services afsluiten. Voor de Renault ZOE bedraagt dit € 9,35 per maand. De afrekening van extra gereden kilometers vindt plaats bij einde contract.