Renault Zoe als Serie Limitee Riviera

7 oktober 2020 | Renault introduceert een nieuwe topuitvoering van de volledig elektrische ZOE, de bestverkochte elektrische auto van Europa. De Série Limitée Rivièra kent een extra rijke standaarduitrusting, een exclusieve carrosseriekleur en een nieuwe lederen interieurbekleding.

De nieuwe Renault ZOE Série Limitée Rivièra vervangt de Edition One. Net als die uitvoering is ook de Renault ZOE Série Limitée Rivièra extra rijk uitgerust, met onder meer lederen interieurbekleding, een Bose-audiosysteem, stoelverwarming en een verwarmbaar stuurwiel.

De Série Limitée Rivièra biedt ook extra veiligheid dankzij het eveneens standaard Active Emergency Braking System met voetgangers- en fietsersdetectie. Nieuw zijn de lichtmetalen 16-inchwielen van het model Seidon.

De toevoeging Série Limitée Rivièra staat voor de sfeer in het interieur van de Renault ZOE. De lederen bekleding is voorzien van blauwwitte biezen die doen denken aan zeiltouwen en de sierstrip op het dashboard heeft een hout-look. De lederen interieurbekleding is standaard uitgevoerd in de kleur Bleu Navy, gecombineerd met blauw TEP-lederen bekleding voor de voorzijde van het dashboard. Bekleding van zowel de stoelen als het dashboard in de lichte kleur Gris Sable behoort ook tot de mogelijkheden.

De Renault ZOE Série Limitée Rivièra is in drie carrosseriekleuren leverbaar: Blanc Glacier, Blanc Quartz en het exclusieve Bleu Nocturne. De auto's in Blanc Glacier en Blanc Quartz zijn voorzien van donkerblauwe striping. Bleu Nocturne is een nieuwe en exclusieve blauwe carrosseriekleur, die is gecombineerd met witte striping.

De Renault ZOE Série Limitée Rivièra is per direct te configureren en bestellen voor prijzen vanaf € 30.090,- in combinatie met batterijhuur. Als de klant de batterij liever koopt, dan bedraagt de prijs € 38.290,-.

