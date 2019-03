Renault Zoe

Renault start test met bidirectioneel laden van elektrische voertuigen

21 maart 2019 | Renault start een grootschalige proef met bidirectioneel laden. De AC-technologie heeft als bijzonderheid dat de reversible lader in de voertuigen is ingebouwd en dat er dus slechts een eenvoudige aanpassing aan de bestaande laadpunten nodig is. Vijftien exemplaren van de Renault ZOE met bidirectionele technologie worden gedurende 2019 in Europa ingezet om samen met partners een toekomstig aanbod van omkeerbare laadstroom samen te stellen en de markt voor te bereiden. De tests gaan vandaag van start in Utrecht met een ecosysteem ontwikkeld door We Drive Solar, en op het eiland Porto Santo (in de Portugese eilandengroep Madeira) door energieleverancier Empresa de Electricidade da Madeira. Daarna zijn Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Zweden en Denemarken aan bod.