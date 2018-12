Renault kondigt nieuw deelautoproject aan

4 december 2018 | Renault kondigt aan tweehonderd exemplaren van de elektrische ZOE te leveren voor een nieuw 100% elektrisch deelautoproject in Amsterdam. De Renault ZOE deelauto's zijn vanaf medio januari 2019 door heel Amsterdam beschikbaar. Ze worden strategisch geplaatst bij onder meer bij OV-stations, maar kunnen overal binnen de parkeerzone in Amsterdam achtergelaten worden door gebruikers. De ambitie is om tevens autodeelprojecten uit te rollen in andere grote steden in Nederland.

Renault anticipeert op de behoefte aan flexibele mobiliteit van Amsterdammers voor zowel ritten in de zakelijke sfeer als privé. De Renault ZOE is volledig elektrisch en heeft een maximale range van 300 kilometer. Ruim voldoende voor een dagje uit of rijden tussen vestigingen van bedrijven in verschillende steden. De ZOE beschikt met zijn Cameleon-lader over de snelste AC-lader in de markt en dat past bij intensief gebruik zoals het autodelen.

Renault is in Europa de grootste aanbieder van electrische carshare-auto's met inmiddels 5.000 Renault ZOE deelauto's in acht andere grote steden in Europa, waaronder Parijs en Madrid.

Meer informatie over het nieuwe project wordt bekend gemaakt in de aanloop naar de officiële lancering medio januari 2019.