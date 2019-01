Fetch Car sharing van start in Amsterdam

10 januari 2019 | Sharon Dijksma, wethouder Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit van Gemeente Amsterdam, heeft de opening van de nieuwe deelautodienst van Fetch Car Sharing in Amsterdam verricht. Honderd elektrische Renault ZOE deelauto's zijn per direct beschikbaar in de hoofdstad. Nog eens honderd exemplaren van de Renault ZOE worden in maart 2019 geleverd.

Fetch Car Sharing is een nieuwe speler op het gebied van deelauto's in Nederland. De onderneming maakt deel uit van ELC Automotive, een toonaangevende, onafhankelijke B2B-specialist op het gebied van fleet-, rent- en leaseoplossingen voor B2B-partijen in binnen- en buitenland.

Renault is de grootste aanbieder van elektrische deelauto's in Europa. Het Franse automerk heeft inmiddels meer dan 5.000 elektrische deelauto's rijden in verschillende grote steden in Europa. Steden als Parijs, Madrid, Stockholm, Kopenhagen, Bologna, Rome, Warsaw, Oslo en Berlijn gingen Amsterdam al voor. Renault is leider op de elektrische automarkt in Europa, 1 op de 4 verkochte elektrische auto's in Europa is een Renault.

De deelauto's zijn 'free-floating', waarbij de auto's geen vaste parkeerplaats hebben, maar overal binnen de parkeerzone in Amsterdam kunnen worden opgehaald en achtergelaten. De gebruiker betaalt geen parkeerkosten in Amsterdam zolang aan de wet en regelgeving voldaan wordt. Een team van medewerkers zorgt dat de auto's worden opgeladen en beschikbaar zijn op strategische locaties in de hoofdstad.

Fetch Car Sharing koos voor de Renault ZOE vanwege de praktische bruikbaarheid (vijf zitplaatsen, vijf portieren), de actieradius van maximaal 300 km en omdat de batterij extra snel kan worden opgeladen dankzij de unieke Caméléon-lader. Tevens maakt Fetch Car Sharing dankbaar gebruik van de kennis en ervaring van Renault op het gebied van elektrisch rijden.

Fetch Car Sharing en Renault hebben een nationale ambitie. De doelstelling is om de deelautodienst in de loop van 2019 uit te breiden naar een tweede grote stad in Nederland.