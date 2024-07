Renault maakt prijs Rafale 4x4 300 bekend

De aandrijflijn van de Renault Rafale E-Tech 4x4 300 is gebaseerd op die van de Rafale E-Tech hybrid 200. Onder de motorkap is de 1,2-liter driecilinder benzinemotor voorzien van een nieuwe turbo, waarmee het vermogen toeneemt tot 110 kW (150 pk) en het koppel tot 230 Nm. De multi-mode transmissie zonder koppeling is aangepast op het toegenomen vermogen.

De benzinemotor werkt samen met drie elektromotoren (twee hoofdmotoren en een ondersteunende), wat resulteert in een systeemvermogen van 220 kW (300 pk). Een elektromotor met 100 kW (136 pk) en 195 Nm koppel drijft permanent de achterwielen aan. De 22 kWh lithium-ion-batterij (400V) biedt voldoende energie voor een volledig elektrische actieradius tot 100 kilometer (WLTP). Samen met de 55 liter brandstoftank biedt de Rafale E-Tech 4x4 300 een totale actieradius tot 1.000 kilometer.

Atelier Alpine

De Rafale E-Tech 4x4 300 is daarnaast leverbaar in een nieuwe uitvoering met een beeldende naam: atelier Alpine. Deze uitvoering combineert specifieke elementen (een bleu sommet satin carrosseriekleur, zwevende achterspoiler in noir étoilé, 21-inch wielen 'Chicane' en vloermatten in een iconische blauwe tint) met de expertise van Alpine Cars.

Het onderstel (vering, schokdempers, stabilisatorstang) is opnieuw gekalibreerd en er zijn drie rijmodi (Comfort, Dynamic, Sport) beschikbaar. Zo is de auto aan te passen aan de wensen van de bestuurder. Daarnaast zorgt het adaptieve onderstel van de Rafale E-Tech 4x4 300 voor meer rijcomfort aan boord of meer dynamiek tijdens het rijden.

Prijzen

Met zijn rijkere standaarduitrusting neemt de Rafale E-Tech 4x4 300 een hogere marktpositie. Er zijn twee uitvoeringen leverbaar: de Esprit Alpine voor prijzen vanaf € 55.290 en de Atelier Alpine vanaf € 59.790. Levering start in het najaar van 2024.