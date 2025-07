Renault bouwt presidentiele Rafale

Het designcentrum van Renault in Guyancourt heeft een interpretatie gemaakt van de designtaal van het merk. Het uiterlijk van de presidentiële uitvoering valt op door klassieke lijnen verrijkt met enkele onderscheidende maar subtiele details, zoals een grille in de kleuren van de Franse vlag, verwijderbare vlaghouders en blauw-wit-rode emblemen op de voorportieren. De lak voor de carrosserie, in de exclusieve tint Bleu Présidence, bevat een technologie die de warmteopname beperkt tot 10°C. De lak heeft bovendien een blauw-wit-rood glinsterend effect dat zichtbaar wordt in het zonlicht.

De achterportieren sluiten zacht en geruisloos, conform protocollaire eisen. De vlaghouders zijn weggewerkt achter klepjes, waardoor ze stijlvol maar ingetogen zichtbaar zijn tijdens officiële ritten. De Presidential Rafale is gepantserd, verlengd en aangepast met specifieke technische voorzieningen. Voor veiligheid en comfort is gekozen voor composietmaterialen die zowel licht als sterk zijn. De gecertificeerde bepantsering is geïntegreerd in het totaalontwerp, zonder het uiterlijk van de Rafale aan te tasten.

Het chassis is specifiek afgesteld voor een soepele rit, ook in stedelijke omgevingen, terwijl het onderstel is aangepast aan het extra gewicht van de bepantsering. Tot slot is het voertuig uitgerust met 20-inch Chicane-velgen, Michelin all-weather banden en vierwielbesturing voor een balans tussen wendbaarheid, manoeuvreerbaarheid en stabiliteit.