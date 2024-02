Renault maakt prijzen Rafale bekend

De Renault Rafale E-Tech full hybrid is gebaseerd op het geavanceerde CMF-CD-platform en 4,71 meter lang, 1,86 meter breed en 1,61 meter hoog. De tweede zitrij biedt 302 mm knieruimte en 880 mm hoofdruimte. De bagageruimte heeft met een inhoud van 627 liter.

De Renault Rafale is in eerste instantie te bestellen met de E-Tech full hybrid-aandrijflijn met de multimode-transmissie en een vermogen van 147 kW (200 pk). Zijn actieradius bedraagt maximaal 1.100 kilometer en het verbruik en de CO2-uitstoot 4,7 l/100 km en 106 g/km.

De uitvoering esprit Alpine is standaard voorzien van vierwielbesturing. Dat verbetert het rijgedrag aanzienlijk, zodat de Rafale wendbaar is in het stadsverkeer en zich op hoge snelheid stabiel door bochten buiten de stad laat sturen.

Prijzen

De nieuwe Renault Rafale is nu te bestellen als E-Tech full hybrid 200 esprit Alpine, voor prijzen vanaf € 51.490,-. De eerste exemplaren arriveren in de zomer van 2024. De Techno-uitvoering volgt later met een vanafprijs van € 47.490,-.

Tegen het eind van dit jaar introduceert Renault ook de extra krachtige Rafale E-Tech 4x4 plug-in hybrid met een vermogen van 221 kW (300 pk) en meer nadruk op rijprestaties. Deze versie is voorzien van een extra elektromotor die de achterwielen aandrijft en een specifieke afstelling van het onderstel.