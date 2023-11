Renault plaagt met nieuwe 5

De koplampen van de R5 zijn een belangrijk onderdeel van het design. Ze maken de voorzijde direct herkenbaar. Niet alleen de vorm is onderscheidend, maar ook de centrale lens die doet denken aan de pupil van het oog. Dit is een verwijzing naar de advertentie uit 1972, met 'De avonturen van Supercar', en geeft de moderne R5 een menselijke uitstraling.

De luchtinlaat op de motorkap van de klassieke Renault 5 is bij de nieuwe Renault 5 E-Tech electric achterwege gelaten. In plaats daarvan is een laadstatusindicator te vinden, waarvan de verlichting een '5' vormt als de batterij volledig is opgeladen.

De brede wielkasten geven de R5 een compacte en zelfverzekerde uitstraling. Het design benadrukt de unieke en direct herkenbare persoonlijkheid, met een karakterlijn die doet denken aan de R5 Turbo.

De op de hoeken geplaatste, verticale achterlichten vormen een verlengstuk van de flanken van de R5. Tegelijkertijd verbeteren ze de aerodynamische prestaties van de auto dankzij een opstaand randje dat luchtwervelingen tegengaat.

Teasercampagne vanaf 1 december 2023

Voor deze toch wel bijzondere productlancering werkt Renault samen met Publicis Conseil voor een uitzonderlijke teasercampagne, zowel qua vorm als omvang, aangezien de campagne al drie maanden voor de officiële onthulling van start gaat. Het thema van de campagne is: R5VOLUTION IS BACK.

De R5 werd geïntroduceerd in 1972, in een tijd van sociale en maatschappelijke onrust. De R5 zorgde toentertijd met zijn revolutionaire benadering voor flink wat opschudding in de auto-industrie. In 2024 begint Renault aan een nieuwe revolutie: de energietransitie. Dat doet het met productie in Frankrijk en, naar eigen zeggen, een nuchtere kijk op energie. Deze aanstaande comeback wordt ingeluid met een campagne in heel Europa.

De campagne onthult de eerste, kenmerken van het exterieurdesign van het nieuwe model, te beginnen met het logo van de '5'. Het logo is te zien in drie kleuren die ook terugkomen op het productiemodel: geel, blauw en groen. Op 1 december 2023 start een speciale postercampagne waarbij middenin een gigantische 5 een glimp kan worden opgevangen van de nieuwe Renault 5 E-Tech electric.

De nog grotendeels verborgen auto wordt steeds vergezeld door een QR-code, die verwijst naar de modelpagina. Op deze website is al iets meer van de toekomstige auto te zien, met een serie details en de kernwoorden R5DESIGNED, R5ENERGISED, R5DIGITALISED, R5SOURCEFUL, R5LOCALISED, R5VOLUTION IS BACK. Op deze website is ook alle informatie te vinden over de speciale R5 R Pass, waarmee klanten voorrang krijgen bij het plaatsen van hun bestelling en daarmee als een van de eersten de nieuwe Renault 5 E-Tech electric in ontvangst nemen.

Deze mediacampagne wordt ondersteund door een tv-reclame om de spanning op te bouwen in de aanloop naar de onthulling in 2024. De reclame is geproduceerd door de studio Man VS Machine en geeft een voorproefje van het design van de nieuwe Renault 5 E-Tech electric, die zich ondertussen een weg baant door een doolhof. Dit alles wordt begeleid door het beroemde nummer 'Instant Crush' van Daft Punk, een iconisch elektropop-duo uit Frankrijk dat zich zelden laat inhuren voor reclames. Tot slot toont de commercial de link naar de online voorinschrijving via R5 R Pass.

R5 R pass, een voorrangsprogramma voor klanten

Vanaf 30 november biedt Renault een beleving voor toekomstige klanten: het R5 R Pass-programma. Deelnemers aan dit programma kunnen de nieuwe Renault 5 E-Tech electric al tien dagen voor de algemene verkoopstart bestellen. Deze klanten krijgen hun nieuwe auto dan ook eerder overhandigd dan gebruikelijk, vanaf het najaar van 2024. De orders via het R5 R Pass-programma krijgen namelijk voorrang op de productielijn in de ElectriCity-fabriek in Douai, Frankrijk.

Houders van een R5 R Pass ontvangen na de onthulling een schaalmodel van de Renault 5 E-Tech Electric en krijgen ook als eersten toegang tot content en evenementen rondom de Renault 5. De R5 R Pass is voor € 150,- te bestellen p[ Renault.nl/R5 en beschikbaar in zeven deelnemende landen. Behalve in Nederland, ook in Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, België en het Verenigd Koninkrijk.

Volledig elektrisch

Met een lengte van 3,92 meter is de Renault 5 E-Tech electric bedoeld voor in de stad. Het volledig elektrische icoon voelt zich volgens Renault echter ook buiten de stad op zijn gemak, vooral de versie met de 52 kWh-batterij en een actieradius tot 400 kilometer (WLTP). Deze versie is te bestellen zodra de orderboeken openen. Later wordt nog een 40 kWh-batterij aan het aanbod toegevoegd.

De Renault 5 E-Tech electric is als eerste model gebaseerd op het nieuwe AmpR Small-platform (voorheen CMF-B EV-platform). Het maakt gebruik van een multilink achterwielophanging die doorgaans is te vinden in hogere marktsegmenten en draagt bij aan de stabiliteit en wegligging.

Renault voorziet de nieuwe Renault 5 E-Tech electric ook van andere geavanceerde technologieën. In de auto is bijvoorbeeld 'Reno' te vinden, de eerste officiële avatar van Renault. Deze nieuwe 'gehumaniseerde bijrijder' belooft een digitale beleving in de wereld van Renault. Daarnaast is de Renault 5 E-Tech electric als eerste productiemodel van Renault uitgerust met V2G-technologie (Vehicle-to-Grid) met een bi-directionele boordlader. De V2G-technologie wordt ondersteund door Mobilize en maakt het voor de Renault 5 E-Tech electric mogelijk om energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Hiermee kunnen eigenaren geld besparen tijdens het opladen of zelfs terugverdienen.

Prijs

De vanafprijs van de Renault 5 E-Tech electric zal circa € 25.000,- bedragen, vergelijkbaar met de basisprijs van hybridemodellen in het B-segment. De nieuwe R5 wordt op 26 februari 2024 onthuld op de autoshow van Genève.