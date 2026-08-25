Renault vernieuwt 5 voor modeljaar 2026

Beide batterijvarianten, de 40 kWh Urban Range en 52 kWh Comfort Range, krijgen een groter rijbereik dankzij aerodynamische verbeteringen aan onder meer de onderzijde van de carrosserie en de buitenspiegels. Ook de elektronica van de batterij is geoptimaliseerd. De 40 kWh Urban Range-batterij is beschikbaar voor de uitvoeringen evolution en techno en wordt gecombineerd met een elektromotor van 90 kW (120 pk). Het WLTP-bereik neemt toe van maximaal 312 naar 320 kilometer. De 52 kWh Comfort Range-batterij is beschikbaar voor evolution, techno, iconic cinq en Roland-Garros en wordt gecombineerd met een elektromotor van 110 kW (150 pk). Het WLTP-bereik stijgt van maximaal 410 naar 430 kilometer.

De huidige vanafprijs van € 24.990 blijft gehandhaafd voor de nieuwe Five. De 40 kWh Urban Range start als evolution bij € 27.490. Net als deze uitvoering worden ook alle overige versies met € 800 in prijs verlaagd.

Geoptimaliseerde uitvoering Five

De instapuitvoering Five krijgt binnenkort een krachtigere, efficiëntere aandrijflijn. De huidige motor van 70 kW (95 pk) maakt plaats voor een compacte, lichte elektromotor van 80 kW (110 pk), afkomstig uit dezelfde familie als de motor van de Renault Twingo E-Tech electric. De elektromotor wordt gevoed door een 36,5 kWh LFP-batterij. Deze maakt gebruik van cell-to-pack-technologie, die is ontwikkeld om de energiedichtheid in verhouding tot de afmetingen en het gewicht te optimaliseren. Het WLTP-bereik bedraagt maximaal 305 km en de acceleratie van 0 naar 50 km/u duurt 3,5 seconden. Voor meer gebruiksmogelijkheden wordt de nieuwe Five naast de 6,6 kW AC-boordlader standaard uitgerust met een 80 kW DC-lader voor snelladen.

Nieuwe kleuren en personalisatiemogelijkheden

Het vernieuwde aanbod van de Renault 5 E-Tech electric wordt uitgebreid met de nieuwe carrosseriekleur rouge flamme. Deze kleur is beschikbaar van de uitvoering Five tot en met iconic cinq. Daarnaast wordt gris schiste leverbaar van evolution tot en met Roland-Garros. Voor deze twee kleuren en de overige carrosseriekleuren, waaronder bleu nocturne, komen nieuwe personalisatiemogelijkheden beschikbaar. Daartoe behoren een dak in noir étoilé en een daklijn in rouge of titane chaud. Op de uitvoeringen techno en iconic cinq zijn optioneel nieuwe 18-inch lichtmetalen wielen met een goudkleurige afwerking te bestellen. In de configurator zijn ook nieuwe Vibrant5- en Hyper5-stickerstriping voor het dak en de voorschermen beschikbaar.

De bekleding van de uitvoering iconic verandert van gemêleerd geel naar gemêleerd blauw. Daarnaast worden de iconic en Roland-Garros rijker uitgerust op het gebied van veiligheid. Zo is het Pack Safety & Advanced Driving Assist nu standaard op deze versies.

Meer technologie

Aan boord krijgt de Renault 5 E-Tech electric nieuwe technologie, waaronder een e-Call-systeem dat voortaan geschikt is voor mobiele 4G- en 5G-netwerken. Tegelijkertijd debuteert een nieuwe magnetische en gekoelde draadloze smartphonelader met door Apple ontwikkelde MagSafe-technologie. Deze geavanceerde lader kan een smartphonebatterij in één uur tot 50% opladen, waarbij oververhitting effectief wordt tegengegaan.

Zoals bij andere Renault-modellen, waaronder de nieuwe Renault Clio, vervangt de Smart driving mode bij de Renault 5 E-Tech electric de vroegere MySense-modus. Het systeem wisselt slim tussen Eco, Comfort en Sport op basis van het rijgedrag. Dit zorgt volgens de fabrikant voor maximale respons tijdens het inhalen, terwijl de auto op lagere snelheden automatisch naar Eco schakelt om de actieradius te vergroten. Omdat de MULTI-SENSE-knop minder vaak nodig is, bevindt deze zich niet langer op het stuur. Handmatig wisselen tussen de verschillende modi blijft mogelijk via het openR link-scherm.

Nieuw connectiviteitsaanbod en Gemini

De Renault 5 E-Tech electric krijgt ook een nieuw connectiviteitsaanbod. Daarbij is drie jaar lang 2 GB data per maand inbegrepen, of gedurende de looptijd van een leaseovereenkomst met Mobilize Financial Services. Dit geldt voor alle contracten met uitzondering van traditionele autofinanciering.

Gemini, de AI-assistent van Google, wordt via een over-the-air-update aan de auto toegevoegd en vervangt Google Assistant. Gemini gaat verder dan een conventionele spraakassistent en maakt natuurlijke, interactieve gesprekken mogelijk. Specifieke commando's onthouden is niet nodig en ook complexere taken kunnen via gesproken interactie worden uitgevoerd. Gebruikers kunnen Gemini bovendien midden in een zin onderbreken of tijdens een gesprek naadloos van taal wisselen.

De vernieuwde voor modeljaar 2026 Renault 5 E-Tech electric is van 12 tot en met 18 oktober te zien op de Paris Motor Show 2026.