Prototypes Renault 5 ondergaan duurtests

De zogenaamde mules van de Renault 5 hebben het silhouet van een Renault Clio en lijken dus niet op het toekomstige model. De oplettende kijker ziet echter dat de modellen zijn voorzien van een laadklep. Afgewisseld met duurtests en statische en dynamische fine-tuning worden de prototypes ook aan de tand gevoeld in winterse omstandigheden met weinig grip (sneeuw en ijs) in Lapland. Bij de techcentra van Renault in Lardy (regio Parijs) en Aubevoye (Normandië) worden de modellen getest in omstandigheden met gemiddeld tot veel grip.

Het technisch centrum van Renault in Aubevoye is bijzonder omdat alles aanwezig is om alle soorten belasting te reproduceren die auto's mogelijk te verduren krijgen tijdens hun levensduur. De locatie heeft een oppervlakte van 613 hectare, bevat 35 testbanen van in totaal 60 kilometer, 42 testbanken, 2 windtunnels en 18 corrosiekamers. Tevens is het complex omringd door 272 hectare bos om de prototypes te beschermen tegen ongewenste pottenkijkers.

Tests in vrieskou

De tests die worden gedaan in de omgeving van Arvidsjaur, boven de poolcirkel in het noorden van Zweden, zijn ideaal om de modellen aan de tand te voelen in extreme kou. In deze omgeving met veel ijs, bevroren meren en temperaturen van wel -30 graden Celsius wordt het mechaniek van de elektrische auto op de proef gesteld om ervoor te zorgen dat de toekomstige Renault 5 bestand is tegen zeer lage temperaturen.

Tijdens de tests worden onderdelen zoals de motor en batterij nauwlettend in de gaten gehouden. Dat geldt ook voor de werking en de prestaties van de verwarming, ontwaseming, remmen, schokdempers en ESC. Daarnaast worden tests uitgevoerd om te controleren dat er geen poedersneeuw ophoopt bij de remmen, wat problemen kan opleveren.

CMF-B EV-platform

De toekomstige Renault 5 maakt als eerste model gebruik van het nieuwe CMF-B EV-platform dat het meest concurrerende in dit segment moet zijn en tegelijkertijd de beste prestaties moet bieden. Om dit doel te helpen bereiken, is 70% afkomstig van het CMF-B-platform waar de huidige Renault Clio en Captur op zijn gebaseerd. Dat resulteert in 30% lagere productiekosten voor het CMF-B EV-platform in vergelijking met de productiekosten van de Renault Zoe E-Tech electric.

Dankzij het nieuwe platform is het eenvoudiger om nieuwe generatie elektrische auto's voor het B-segment te ontwikkelen, produceren en optimaliseren. Het modulaire ontwerp maakt het mogelijk om te variëren in spoorbreedte en wielbasis voor verschillende carrosserievarianten. Het onderstel met een multi-link achteras (vooral gebruikelijk bij premiummodellen) en een laag zwaartepunt door de plaatsing van de batterij in de bodemsectie moet zorgen voor aansprekende, dynamische prestaties.

Nieuwe motor en batterij

De motorruimte van het CMF-B EV-platform is compacter, omdat een elektromotor en aanverwante componenten minder ruimte in beslag nemen dan een verbrandingsmotor. De elektromotor van de toekomstige Renault 5 is gebaseerd op de beproefde synchroonmotor die al in de Zoe E-Tech electric en Megane E-Tech electric wordt toegepast. De motor profiteert van een nieuwe interne architectuur die drie hoofdcomponenten combineert:

DC/DC-converter die de batterijspanning van 400V omzet in 12V

Batterijlader

Aansturing voor de stroomverdeling

Door deze drie componenten samen te brengen in een gezamenlijke unit, kan de motor kleiner en lichter gehouden worden. Dankzij het circa 20 kg lagere gewicht ten opzichte van de motorunit van de Zoe E-Tech electric zou de Renault 5 directer en dynamischer reageren op stuurbewegingen.

Het concurrentievoordeel dat Renault nastreeft, komt ook door het nieuwe batterijpakket met vier grote modules in plaats van twaalf kleinere bij de Zoe E-Tech electric. Daarmee is de architectuur eenvoudiger en 15 kg lichter. De batterij met een enkele laag modules past bij het nieuwe voertuigplatform. De toekomstige Renault 5 biedt meer kWh's in een kleinere ruimte. Er is ook speciale zorg besteed aan de plaatsing van het batterijpakket in het platform voor extra bescherming, resulterend in extra stijfheid aan de onderzijde, waardoor ook de akoestiek en het rijplezier worden geoptimaliseerd.