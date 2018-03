Rij-impressie | De Renault Espace heeft een bijzondere geschiedenis. De Espace begon als het eerste "busje" voor personenvervoer. Dankzij het strakke lijnenspel werd dat busje gaandeweg steeds begeerlijker. In 2015 gooide Renault het over een andere boeg: de nadruk kwam nog meer op het uiterlijk en de beleving te liggen en minder op de ruimte. Voor modeljaar 2018 heeft Renault de Espace opnieuw aangepast.

Afgaande op het uiterlijk lijkt er weinig nieuws te melden. Nog altijd is de Espace gestroomlijnder dan een SUV (Sports Utility Vehcile) of MPV (Multi Purpose Vehicle), maar veel groter dan een stationcar. De Espace is daarmee nog steeds een unieke verschijning. Toch is er wel degelijk een groot verschil: de nieuwe grijze kleur ("Gris Titanium") van de testauto! Dat is misschien minder modieus dan het donkerpaars van de testauto uit 2015, maar het "kleedt af" als een strak grijs pak. Niet bijzonder, wel verzorgd.

Ook in het interieur zijn nieuwe kleuren te vinden. Voor de testauto is dat een combinatie van ivoorwit ("Riviera Gris") en bruin ("Brun"). Daarmee blijft de demo ingetogen, maar tegelijkertijd heel erg chique.

De grootste aantrekkingskracht van de Espace blijft uiteraard de binnenruimte, te beginnen met de gemakkelijke instap. Daarna worden de inzittenden welhaast overrompeld door ruimte. De Espace is niet alleen heel ruim, maar de opzet van het interieur versterkt het gevoel van ruimte. Dat is te danken aan de zwevende middenconsole, de grote afstand tussen het dashboard en de voorruit en, niet te vergeten, het grote glasoppervlak. Omdat alle klokken zijn vervangen door beeldschermen heeft het interieur een moderne, welhaast futuristische, uitstraling.

Deze bijzondere opzet heeft een nadeel: de neus van de auto is volledig onzichtbaar vanaf de bestuurdersstoel en dat vraagt wat gewenning bij manoeuvreren. Heel handig is de "dashboardlade" in plaats van een traditioneel dashboardkastje.

Uitrusting

Centraal in het dashboard is het grote, staande beeldscherm. Renault was één van de eerste merken om een beeldscherm niet liggend maar staand te installeren. Vooral bij gebruik van het navigatiesysteem is dit een groot voordeel omdat het er niet te doet wat er om de auto heen gebeurt, maar des te meer hoe de route vóór de auto er uitziet.

Vanaf modeljaar 2018 ondersteunt de Espace Apple Carplay en Android Auto. Beide systemen ondersteunen het staande beeldscherm helaas niet, maar tonen slechts een klein liggend beeld. Wel valt op dat beide systemen veel makkelijker zijn te verbinden dan bij andere auto's (weinig vragen, maar simpelweg de USB-kabel aansluiten en "gaan").

Bose verzorgt het audiosysteem voor vele autofabrikanten, met wisselende resultaten. Helaas heeft Bose bij de Renault Espace een nieuw dieptepunt bereikt: de helderheid van het geluid is ver te zoeken en daarbij overheersen de lage tonen alles. Vergelijk het met een maaltijd met een zware saus die zo overheersend is, dat de smaak van de originele ingrediënten geheel verloren is gegaan (luistertest met toonregeling neutraal).

TCe 225

Het grootste nieuws voor modeljaar 2018 is een nieuwe benzinemotor. De 200 pk sterke "TCe 200" benzinemotor is vervangen door een 225 pk sterk exemplaar met de weinig verrassende naam "TCe 225". Deze motor is ook te vinden in de Alpine A110 en andere topmodellen van Renault.

In de praktijk is van het verschil in vermogen weinig merkbaar, maar is de manier waarop het vermogen wordt opgebouwd wel degelijk anders. In de sport-stand is de "Espace TCe 225" bijna onhandelbaar snel. Bovendien wordt de neus bij snel accelereren heel licht en daardoor wordt de motor niet als vooruitgang ervaren.

Hoe vreemd het ook klinkt: juist bij kalm rijden blijkt de sterkere motor van waarde te zijn. Dat is omdat de Espace nu met veel meer gemak presteert en dat komt het comfort en de rust ten goede. Het hogere vermogen betekent ook een hoger verbruik. Het testverbruik kwam uit op 1 op 14.1 en dat is iets hoger dan tijdens de vorige proefrit met de Espace (1 op 14.5). Nog een nadeel: in de praktijk is goed merkbaar wanneer de automaat schakelt, alsof de elektronica nog is afgestemd op de oude krachtbron.

Weggedrag

De belangrijkste troef van iedere (grote) nieuwe Renault is "Multi Sense", waarmee het Espace naar keuze een sportief, comfortabel of economisch gedrag heeft. Dat betreft niet alleen de besturing, het onderstel en de motor maar ook de sfeer in de cabine en de layout van de beeldschermen.

In de sportieve stand wordt het weggedrag extra dynamisch dankzij vierwielbesturing ("4Control"). Hiermee voelt de Espace kleiner en wendbaarder op lage snelheid en juist stabieler op hoge snelheid. Toch is de Espace vooral gemaakt voor comfort. Dankzij de royale buitenmaten en het zachte onderstel zweeft de Espace over de weg en dat geeft de auto nog meer grootsheid.

Conclusie

De Renault Espace biedt veel meer dan alleen onderscheidende vormgeving, het is een bijzonder concept. De ruimte maakt namelijk deel uit van het comfort. In vergelijking met andere luxe auto's biedt de Espace een eenvoudigere instap, een beter overzicht op de weg en een grootsheid waar geen enkele sedan tegenop kan. Tegelijkertijd is de Espace geen SUV die stoer of machtig wil zijn.

De aanpassingen voor modeljaar 2018 waren niet noodzakelijk, maar zijn wel welkom. De belangrijkste les van deze nieuwe test is vooral dat het concept achter de Espace nog steeds uniek is: de luxe van ruimte.