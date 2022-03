Autotest | Volkswagen biedt SUV's aan van klein tot groot. De Tiguan is de middelgrote SUV van Volkswagen en wereldwijd een verkoopsucces. Om dit succes uit te bouwen verscheen in 2017 een speciale versie: de "AllSpace" is een verlengde versie van de Tiguan met zeven zitplaatsen. Om dat succes te verlengen heeft de Tiguan AllSpace een facelift ondergaan voor modeljaar 2022.

Sinds de introductie van de Tiguan in 2016 (en de AllSpace in 2017) zijn er veel dingen veranderd bij Volkswagen. Het merk heeft zich volledig toegelegd op de ontwikkeling van elektrische auto's en heeft in het segment van de Tiguan de "ID.4" geïntroduceerd De ID.4 is als elektrische auto ontworpen met een korte neus, superieure stroomlijn en een minimalistische vormgeving.

De Tiguan daarentegen is een SUV van het oude stempel met een lange motorkap, hoge schouderlijn, grote bodemvrijheid en stoere uitstraling. Juist vanwege de komst van de ID.4 heeft Volkswagen voor modeljaar 2022 nog meer de nadruk gelegd op het avontuurlijke karakter van de Tiguan. Zo is de motorkap verhoogd en maken de koplampen gebruik van LED-techniek zodat ze een venijnigere blik hebben.

Ruimte

De Tiguan AllSpace heeft een langere wielbasis (+11 cm) dan de standaard Tiguan. Bovendien is de overhang achter de achterwielen groter, waarmee de AllSpace in totaal 21 cm langer is. Daarom wordt de AllSpace geleverd met een derde zitrij. Ondanks de extra lengte is de tweede achterbank alleen geschikt voor kinderen of uiterst inschikkelijke volwassenen. Bovendien is het noodzakelijk om de eerste achterbank iets naar voren te schuiven om überhaupt enige beenruimte op de derde zitrij te hebben. Geheel terecht omschrijft Volkswagen de Tiguan AllSpace daarom als een "5+2" en niet als een volwaardige zevenzitter.

Ook wanneer de derde zitrij in gebruik is, resteert nog de nodige bagageruimte. Dit is mede te danken aan de slimme plek voor de hoedenplank onder de laadvloer, waarmee kostbare ruimte wordt bespaard. De derde zitrij kan eenvoudig in twee ongelijke delen wordt ingeklapt, waarna de AllSpace ook qua kofferruimte meerwaarde biedt boven andere SUV's in dit segment.

Uitrusting

Voortaan is de zogenaamde "Digitale Cockpit" van Volkswagen standaard op de Tiguan. Dat wil zeggen dat de klokken achter het stuurwiel zijn vervangen door een beeldscherm. Het voordeel hiervan is, dat kan worden gekozen uit diverse layouts met de nadruk op verschillende zaken (navigatie, verbruik of juist veiligheid). Met een beeldscherm centraal op het dashboard worden de meeste functies bediend, zodat het aantal knoppen minimaal is.

Nieuw voor de Tiguan is "Travel Assist", waarmee de auto kan assisteren bij het remmen, sturen en gas geven. Deze systemen zijn bescheiden op de achtergrond aanwezig, waardoor ze nooit als storend werden ervaren maar wel kunnen ingrijpen wanneer nodig.

Motor

Aanvankelijk werd de Tiguan AllSpace geleverd met een 1.4 liter benzinemotor. Voortaan is dat een 1.5 liter motor. Toch bedient deze zich geheel van conventionele techniek en is er geen enkele vorm van elektrische aandrijving of assistentie ("hybride") beschikbaar. Dat laatste is goed merkbaar, want de Tiguan rolt opmerkelijk soepel uit wanneer het gaspedaal wordt losgelaten. Inmiddels winnen de meeste auto's energie terug tijdens het uitrollen en vanwege die weerstand rollen ze minder makkelijk uit.

De nieuwe benzinemotor is goed voor 150 pk / 250 Nm (exact hetzelfde vermogen als de vorige krachtbron) en dat is ruim voldoende voor deze middelgrote SUV. De Tiguan presteert moeiteloos, alhoewel hierbij soms een roffelend geluid hoorbaar is dat doet denken aan een driecilinder, terwijl het hier toch echt een viercilinder betreft. De automaat van de testauto voelt de bestuurder goed aan en schakelt steeds op exact het juiste moment. Na een kleine week rijden bedroeg het gemiddelde verbruik 1 op 14.3 en dat is redelijk voor een auto als deze.

„De AllSpace rijdt even goed als iedere andere Tiguan, maar biedt wel meer ruimte“

Alhoewel de auto prima presteert en het verbruik gemiddeld is voor een moderne SUV, voelt de Tiguan ronduit ouderwets naast de ID.4. De elektrisch aangedreven SUV van Volkswagen is sneller, soepeler, stiller en bovendien veel voordeliger in het gebruik.

Weggedrag

De Tiguan (AllSpace) behoort tot de grotere auto's in het segment. Dat is niet alleen merkbaar in de ruimte, maar ook in het weggedrag. Eenmaal onderweg valt op dat de Tiguan-bestuurder nog hoger zit dan chauffeurs in andere middelgrote SUV's. Bovendien kijkt de Volkswagen-rijder uit over een grote motorkap en dat geeft een machtig gevoel.

De Tiguan is bedoeld als gezinsauto én als terreinauto en daar is het onderstel op afgestemd. De Tiguan heeft daarom langere veerwegen dan SUV's die alleen zijn bedoeld voor gebruik op de openbare weg. Tegelijkertijd is het onderstel stevig en voelt de Tiguan solide, alsof de hele auto uit één blok is gehouwen. Het effect van de langere wielbasis van de AllSpace is in de praktijk verwaarloosbaar. De AllSpace rijdt even goed als iedere andere Tiguan, maar biedt wel meer ruimte.

Conclusie

De Volkswagen Tiguan AllSpace is aangepast voor modeljaar 2022. Die aanpassingen zijn gedaan om mee te kunnen met de concurrentie en om zich nog beter te onderscheiden van een concurrent uit eigen huis. Volkswagen biedt namelijk ook een elektrisch aangedreven SUV aan, de ID.4, en die is op het gebied van prestaties, comfort en kosten per kilometer veruit superieur aan de Tiguan. De nieuwe motor voor modeljaar 2022 verandert daar niets aan.

Terwijl de ID.4 een modern en gestroomlijnd uiterlijk heeft, ziet de Tiguan er voor modeljaar 2022 nog stoerder en avontuurlijker uit. De uitrusting is weer helemaal bij de tijd. Toch dankt de Tiguan AllSpace zijn succes vooral aan de extra ruimte. De AllSpace is één van de weinige 5+2 zitters in het segment. Wanneer de extra zitplaatsen niet worden gebruikt, biedt de AllSpace een enorme bagageruimte. Dankzij de facelift voor modeljaar 2022 heeft de Tiguan AllSpace alles in zich om het succes te verlengen.

plus Prima weggedrag

Ruimtewonder in het middelgrote segment min Roffelend geluid 1.5 TSI motor

