In de voetsporen van

De verandering is eigenlijk al in 2015 in gang gezet. Tot die tijd was de Espace een echte MPV: een hoekig model waarbij alles om ruimte draaide. In 2015 werd de Espace een SUV, ofwel een luxe terreinwagen voor recreatief gebruik. De stoere en avontuurlijke uitstraling daarvan spreekt namelijk meer aan dan die van een vierkante gezinsauto.

De nieuwe Espace is wederom een SUV, maar dit keer ligt het accent op efficiency. De zesde generatie van deze ruime gezinsauto moest lichter en daarmee zuiniger worden, zonder in te leveren op ruimte of prestaties. Renault heeft dat gerealiseerd door de auto korter (-14 cm) en lager (-7 cm) te maken en de techniek slimmer te integreren. Juist omdat de Espace een maatje kleiner is dan voorheen, kan deze ook de Grand Scenic en Talisman vervangen.

Door de auto kleiner te maken is automatisch ook heel veel gewicht bespaard. Daarnaast is de voorruit kleiner (glas is zwaar). Een nieuw platform en aluminium in het koetswerk dragen ook bij aan de gewichtsreductie.

Mocht de Espace er bekend uitzien, dan kan dat kloppen: tot de C-stijl is de Espace vrijwel gelijk aan de Renault Austral. Alleen de grille heeft, afhankelijk van de gekozen uitvoering, een ander patroon. De wielbasis is echter groter dan die van de Austral en de gehele achterzijde is uniek (met o.a. veel grotere achterportieren).

Ruimte

Dankzij de lange wielbasis, een rechte daklijn en een nadrukkelijk rechtopstaande achterruit is de binnenruimte vrijwel gelijk aan die van de vorige, grotere, Espace. De nieuwe Espace is leverbaar als vijf- en zevenzitter (tegen dezelfde prijs!). Als de achterbank iets naar voren wordt geschoven, biedt de zevenzitter op de derde zitrij net voldoende ruimte voor volwassen. Het comfort op de derde zitrij is vergelijkbaar met een budget luchtvaartmaatschappij; het past, maar bij voorkeur niet voor lang. Wanneer de achterbank helemaal naar achteren wordt geschoven zijn de hoofd- en beenruimte achterin riant (maar is de derde zitrij onbruikbaar). De ruimte voorin is altijd uitstekend.

Let op dat de inhoud van de bagageruimte afhankelijk is van de gekozen uitvoering. De vijfzitter heeft een iets lagere laadvloer en daarom een nog grotere kofferruimte.

Uitrusting

Net als alle andere moderne Renaults heeft de Espace een beeldscherm achter het stuurwiel dat, met een kleine onderbreking door een luchtrooster, doorloopt in een beeldscherm midden op het dashboard. Het audio-, communicatie- en navigatiesysteem wordt aangestuurd door Google. Dat biedt uitstekende navigatie en een bijzonder slimme spraakgestuurde assistent.

Nieuw voor de Espace zijn speciaal voor de auto ontwikkelde apps waarmee gezinnen zich onderweg bezig kunnen houden. Zo biedt de Espace gesproken toeristische informatie op basis van de locatie. Heel bijzonder is het spel "Song Pop Party" waarbij de inzittenden aan de hand van een kort fragment een liedje moeten herkennen (titel en/of artiest). De muziek klinkt uit de luidsprekers van de auto, terwijl de spelers kunnen antwoorden via hun eigen smartphone en de score centraal door de computer van de Espace wordt bijgehouden.

Een groot deel van deze functionaliteit is alleen beschikbaar wanneer de Espace-rijder met een Google-account inlogt. Wie dat niet wil kan het systeem anoniem gebruiken, maar dan zijn beduidend minder functies beschikbaar. Google geheel uitschakelen kan ook. Dan is de gebruiker aangewezen op de eigen telefoon middels Apple CarPlay of Android Auto.

Alle overige luxe- en veiligheidsvoorzieningen zijn gemiddeld voor een moderne auto in dit segment.

Hybride

Een auto kleiner en dus lichter maken is een eerste stap om het verbruik en de uitstoot te verminderen. De volgende stap bestaat uit een geheel nieuw ontwikkelde hybride-motor. Deze bestaat uit een 1.2 liter driecilinder turbo benzinemotor (Miller-cyclus) die wordt bijgestaan door twee elektromotoren. Een wordt vooral gebruikt bij wegrijden en een assisteert bij hogere snelheden. Dankzij een batterij met een bovengemiddeld grote capaciteit van 2 kWh, kan de Espace ook bovengemiddeld vaak op de elektromotor terugvallen. Bovendien zorgt deze combinatie voor een fors vermogen: 200 pk / 410 Nm.

En dat is in de praktijk goed merkbaar! De krachtbron is zo daadkrachtig, dat het zelfs belangrijk is om voorzichtig om te springen met het gaspedaal. Weliswaar moeten de motoren zich soms even kwaad maken om te presteren, maar die prestaties zijn uiteindelijk zeer goed. De motoren werken in harmonie met elkaar samen, waardoor nauwelijks is te horen of te voelen wanneer welke motor voor de aandrijving zorgt.

Met hendels achter het stuurwiel kan de bestuurder bepalen hoezeer de Espace inhoudt bij het loslaten van het gaspedaal en daarmee energie terugwint. Dit is niet alleen een slimme manier om nog zuiniger te rijden, maar maakt het ook mogelijk om soepeler te rijden omdat de rem minder hoeft te worden gebruikt. Mede door maximaal energie terug te winnen werd een testverbruik van 4.9 liter per 100 km gerealiseerd. Dat is, ondanks een veeleisend parcours, vrijwel even zuinig als Renault belooft (4.7 liter per 100 km).

Weggedrag

De Espace staat op het zogenaamde CMF-CD platform waarop Nissan en Mitsubishi soortgelijke auto's uitbrengen. Dit platform is 25% stijver dan dat van de vorige Espace. Samen met een kleiner stuurwiel en een directere overbrenging maakt dat de auto levendiger.

Wat de Espace onderscheidt van de Austral zijn de wielbasis en de fijnregeling van het onderstel. Alleen op de eenvoudigste uitvoering bestaat de achterwielophanging uit een torsie-as. Alle andere versies hebben multi-link wielophanging en dat biedt meer mogelijkheden. Allereerst biedt het ruimte voor meer geluidsisolatie, waardoor deze varianten stiller zijn.

Het belangrijkste voordeel is echter de vierwielbesturing. Dit is een doorontwikkeling van andere Renault-modellen, waarbij de stuurhoek is vergroot. Op de snelweg sturen de achterwielen maximaal 1 graad tegen voor een betere stabiliteit. In de stad sturen de achterwielen juist mee (5 graden) voor een kleinere draaicirkel. Deze besturing is bepalend voor het weggedrag en maakt de Espace dynamisch en comfortabel tegelijk.

Conclusie

Kan de zesde generatie van de Espace in de voetsporen van een grote zakenauto, een grote gezinsauto en niet te vergeten de vorige Espace treden? Na een uitgebreide kennismaking is het antwoord: ja en nee.

Voor de zakenauto en de gezinsauto is de nieuwe Espace een prima vervanger. De nieuwe Espace kan echter niet in de voetsporen van de eerste generaties treden. De eerste Espaces waren gewaagd, innovatief en baanbrekend. De nieuwe Espace is een prima auto, maar door te kiezen voor een SUV met hybride-aandrijving volgt Renault slechts de trend.

Dat betekent echter ook dat de Espace meer dan ooit inspeelt op de wensen uit de markt. De Espace oogt stoer, is ruim en heeft een moderne uitrusting. De hybride aandrijflijn met twee elektromotoren is nog soepeler en nog zuiniger dan andere hybrides. Samen met de lichte bouw zorgt dat voor lagere kosten (aanschaf en gebruik) en een levendiger weggedrag.