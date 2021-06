Autotest | Een combinatie van een SUV en een coupé is niet nieuw. Het is zelfs logisch, want hiermee wordt het begeerlijke van de ene auto met de functionaliteit van de andere gecombineerd. Tot nu toe was deze combinatie echter alleen voorbehouden aan zogenaamde "premium" merken met de bijbehorende "premium" prijskaartjes. Renault introduceert nu de Arkana: een coupé SUV tegen een heel gewone prijs.

De combinatie van een SUV en een coupé is niet nieuw, en zelfs de Arkana is niet nieuw! Het model werd namelijk al enkele jaren geleden in Rusland geïntroduceerd Daar was het succes groter dan Renault durfde te voorspellen en dat is waarom de Arkana nu ook naar Europa komt. Echter, de Russische Arkana was gebaseerd op een eenvoudig platform (van o.a. de Dacia Duster) en dat voldoet niet aan de eisen die Europeanen stellen op het gebied van veiligheid en dynamiek.

Ruimte

Daarom heeft Renault voor Europa een geheel nieuwe Arkana ontwikkeld op een moderner platform. Dat biedt de nodige voordelen, want het combineren van een SUV en een coupé is een stuk lastiger dan het lijkt. De aflopende daklijn beperkt de ruimte achterin, terwijl een SUV juist wordt gekocht om de functionaliteit. Als oplossing is de achterbank lager geplaatst dan de voorstoelen. Vervolgens is de hoek van de rugleuning en hoofdsteunen zo gekozen, dat het hoofd van de achterpassagiers niet in de buurt komt van de scharnieren van de achterklep (het laagste punt).

En inderdaad! De ruimte achterin de Arkana is vergelijkbaar met die van een soortgelijke SUV met een hoekig koetswerk. De bagageruimte is wel anders: die is laag, maar wel heel diep. Omdat de achterruit met de achterklep meescharniert, is de bagageruimte zeer goed toegankelijk.

„De Arkana leent zich niet alleen voor snel bochtenwerk, maar nodigt daar zelfs toe uit“

Ondanks de donkere hemelbekleding ontbreekt het knusse gevoel dat kenmerkend is voor een coupé. Renault overtuigt echter wel met een sportief en exclusief gevoel. Zo is de hier gereden "R.S. Line" voorzien van sportstoelen die on-Frans stevig zitten. Rode stiksels, panelen met kevlar patroon en chromen accenten doen de rest.

Uitrusting

Ook niet onbelangrijk: de uitrusting van de Arkana is modern en compleet. Bijzonder is het staande beeldscherm voor de bediening van het audio-, communicatie- en navigatiesysteem. Wat Autozine betreft is dit een belangrijk voordeel, vooral bij gebruik van de navigatiefunctie. Immers, de bestuurder wil weten hoe de route voor de auto zich ontwikkelt, niet wat er rondom het voertuig te zien is. Geheel volgens de laatste trend laat het systeem zich bedienen als een tablet-computer. Gesproken commando's verstaat de Arkana ook, maar wel met vaste steekwoorden in een vaste volgorde.

Tijdens de test functioneerden alle voorzieningen naar behoren. De achteruitrijcamera blijkt in de regen van grote waarde, want de Arkana is niet voorzien van een achterruitenwisser. Op snelweg waait de achterruit vanzelf schoon, maar in de stad is het zicht naar achteren in de regen nul. Het Bose audiosysteem klinkt met de toonregeling in de neutraalstand en alle "geluidsverbeteraars" uitgeschakeld acceptabel. De term "high definition" is echter pure fantasie van de marketingafdeling van Renault, want juist helderheid is wat het audiosysteem tekort komt in vergelijking met audiosystemen van andere merken.

Prestaties en verbruik

Renault wil zich onderscheiden van andere SUV-coupés met de prijs. Daarom is niet gekozen voor een extreem sterke motor en is juist wel gekozen voor hybride-techniek. Onder de motorkap zijn een 1.6 liter benzinemotor en een elektromotor te vinden. De batterij waarmee de elektromotor wordt gevoed, wordt geladen tijdens rijden, remmen en uitrollen. Vervolgens kan de Arkana korte afstanden geheel elektrisch afleggen. In de regel rijdt de Arkana bij lage snelheden elektrisch en bij hogere snelheden op de benzinemotor. Echter, wanneer weinig vermogen wordt gevraagd, kan de benzinemotor ook op de snelweg worden uitgeschakeld en neemt de elektromotor het over.

Het samenspel tussen beide motoren verloopt vloeiend en vrijwel onmerkbaar. Een enkele keer maakt de benzinemotor gevoelsmatig te veel toeren. Dat is geen fout van de automatische versnellingsbak, maar een teken dat de batterij extra snel wordt bijgeladen. Wanneer de batterij niet wordt geladen, is de benzinemotor uitgesproken stil en "zoemt" deze tevreden op de achtergrond. Afhankelijk van de ondergrond zijn de banden goed of matig hoorbaar. Dankzij de uitmuntende stroomlijn zijn de geluiden van de rijwind in de meeste gevallen nihil.

De beide motoren zijn samen goed voor 143 pk en daarmee is de Arkana niet snel, maar wel vlot. Wanneer wordt gekozen voor de sport-stand is de reactie op het gaspedaal alert en laat de benzinemotor nadrukkelijker van zich horen. De prestaties worden daarmee niet beter, maar dankzij het show-element voelt de auto toch sneller. Ongeacht de gekozen modus zijn de remmen lekker bijterig en ook dat draagt bij aan het gevoel van sportiviteit.

Tijdens is test zijn de economische en de sportstand door elkaar gebruikt. Op een traject met snelwegen, binnenwegen en stadsverkeer kwam het testverbruik uit op precies 1 op 20 (overeenkomstig de belofte uit de folder).

Weggedrag

De Arkana wordt aangedreven door een zogenaamde "parallel hybride" en niet door een "plug-in hybride". Die laatste levert in theorie meer vermogen bij een (nog) lager verbruik. Echter, een plug-inhybride is duurder en zwaarder. Om het coupé-gevoel te geven wilde Renault de Arkana een dynamisch karakter geven en dan is minder gewicht beter. Daarbij is gekozen voor een achteras die is afgestemd op stabiliteit, terwijl de vooras juist is afgestemd op comfort.

De besturing is daarom licht, maar exact. Tegelijkertijd communiceert de Arkana uitstekend met de bestuurder en daarom voelt deze Renault meer stevig Duits dan traditioneel Frans. De Arkana leent zich niet alleen voor snel bochtenwerk, maar nodigt daar zelfs toe uit! Vanwege de hoge zit is altijd merkbaar dat de Arkana een SUV is, terwijl het onderstel zich vastbijt in de bocht als een echte coupé.

Conclusie

Renault introduceert als een van de weinige niet-premium merken een SUV-coupé. Dat leidt tot twee vragen: weet de Arkana een exclusief gevoel te geven? En rijdt de Arkana echt anders dan een traditionele SUV?

Naast een SUV-coupé van een premium-merk is de Arkana minder weelderig. Bovendien geeft de cabine niet het knusse en geborgen gevoel dat hoort bij een coupé. De sportieve aankleding maakt echter een hoop goed, waardoor de Arkana wel degelijk een exclusiever gevoel geeft dan een doorsnee SUV. Niet onbelangrijk: ondanks al het uiterlijk vertoon is de Arkana vrijwel even ruim als een conventionele SUV, ook achterin.

Wanneer opnieuw een vergelijking wordt gemaakt met de duurdere merken, dan biedt de Arkana beduidend minder vermogen en daarom zijn de prestaties ook minder. De bijterige remmen en de uitmuntende wegligging zorgen echter toch voor een sportief karakter. Bovendien kan de lichtere (hybride) motor van de Arkana ook als voordeel worden gezien, want mede hierdoor is de Renault voordeliger in aanschaf en gebruik. Zo kan iedereen modieus door de stadsjungle!

plus Ruim en praktisch

Uitstekend weggedrag

Onderscheidende vormgeving min Geen ruitenwisser achterop

