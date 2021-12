Polestar 3 aangekondigd

2 december 2021 | Polestar heeft een afbeelding vrijgegeven van de komende Polestar 3, die naar verwachting in 2022 wordt gelanceerd. De Polestar 3 is de eerste SUV van het merk en is de eerstePolestar die in de VS wordt gebouwd, in Charleston, South Carolina.

"We gaan in Amerika bouwen voor Amerikanen", zegt Thomas Ingenlath, CEO van Polestar. "De Polestar 3 wordt naar verwachting in 2022 gelanceerd en deze premium elektrische performance SUV wordt het gezicht van SUV's in het elektrische tijdperk. Het is ook de eerste in Amerika gebouwde Polestar."

Thomas Ingenlath ontving investeerders en pers tijdens een reeks evenementen in New York om de visie, het merk en de groeiplannen van het bedrijf te bespreken. De gasten kregen te horen dat de Polestar 3 een van de meest klimaatvriendelijke auto's ooit moet worden. Deze nieuwe Polestar moet op termijn ook autonoom rijden op snelwegen mogelijk maken, met behulp van de LiDAR-sensor van Luminar en de rekenkracht van NVIDIA.

De Polestar Precept, de concept car van het merk die een vooruitblik geeft op de toekomst van design, technologie en duurzaamheid, maakte ook zijn Amerikaanse debuut in New York City. De Precept gaat op een nationale tour en doet volgend jaar verschillende Amerikaanse retaillocaties van Polestar aan.

Thomas Ingenlath gaf tijdens de events aan dat hij vindt dat er een fundamenteel verschil is tussen Polestar en vele andere fabrikanten van elektrische auto's. "We zijn geen virtueel bedrijf dat nog wacht om fabrieken te bouwen en auto's te verkopen; we zijn een echt bedrijf dat al auto's produceert en aanbiedt over de hele wereld. Onze twee bekroonde modellen rijden al rond in veertien markten en we verwachten dat we dit jaar wereldwijd ongeveer 29.000 auto's gaan verkopen."

Ingenlath onderstreepte ook de gevestigde productie- en verkoopcapaciteit van het bedrijf. Polestar is van plan om de komende drie jaar elk jaar een nieuw model te lanceren, te beginnen met de Polestar 3. Het merk is daarnaast van plan om tegen eind 2023 de activiteiten uit te breiden naar ten minste 30 markten.

Met de uitbreiding van het aantal verkoopmarkten, de komst van drie nieuwe modellen en verdere vooruitgang in bestaande markten, wil Polestar de wereldwijde verkoop vertienvoudigen van ongeveer 29.000 exemplaren in 2021 tot 290.000 in 2025. "Bij Polestar draait alles om groei", besluit Ingenlath.

De Polestar 3 wordt gebouwd in de fabriek van Volvo Cars in Charleston, South Carolina. Volvo Cars is een grote aandeelhouder van Polestar. Hierdoor kan Polestar niet alleen gebruik maken van de toonaangevende veiligheidstechnologieën van het Zweedse merk, maar worden ook kostenbesparingen gerealiseerd door financiële en industriële synergieën.

