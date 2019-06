Verkoop Peugeot e-208 overtreft verwachting

6 juni 2019 | Peugeot heeft in de eerste weken van de pre-orderfase van de volledig elektrische e-208 al ruim 700 inschrijvingen mogen noteren. De reserveringsmodule op Peugeot.nl ging half april online en het liep meteen storm, stelt Chris Louwerse, Sales Director van Peugeot Nederland. "We wisten dat de e-208 populair zou zijn, maar dit is boven verwachting. Geïnteresseerden moeten snel zijn: we krijgen er in eerste instantie ongeveer 2.000."

De Peugeot e-208 wordt vanaf het tweede kwartaal van 2020 gefaseerd uitgeleverd, maar de reserveringen zitten nu al voor een derde vol. Louwerse: "De interesse voor de e-208 overstijgt onze verwachtingen. Ter illustratie: we organiseerden sneak previews door het land en rekenden op zo'n 600 man. Uiteindelijk hebben we extra sessies moeten organiseren om aan de vraag te voldoen."

De Peugeot e-208 is verkrijgbaar in twee versies: de Allure (36.250 euro) en de GT (39.050 euro). Met vier procent bijtelling komt dat neer op respectievelijk 45 en 48 euro netto maandelijkse kosten per maand, uitgaande van belastingschijf 2 of 3. "We hebben voor twee rijk uitgeruste versies gekozen, omdat dit volgens ons het beste aansluit bij de behoeften van de gemiddelde leaserijder. Daarnaast speelt ook de hogere restwaarde bij deze complete versies een rol," zegt Louwerse.

Toch is de Peugeot e-208 volgens Louwerse niet alleen interessant voor de zakelijk rijder. "Natuurlijk is dat wel de grootste groep eindgebruikers, maar we merken dat er tussen de pre-orders ook particulieren zitten. We verwachten de particuliere eindgebruiker ook met private lease te charmeren voor deze volledig elektrische auto." De private leasetarieven voor de e-208 maakt Peugeot later bekend.

De nieuwe Peugeot e-208 beschikt over een 50 kWh lithium-ion accupakket en een elektromotor met een vermogen van 100 kW (136 pk) en 260 Nm aan koppel. De actieradius bedraagt 340 kilometer (WLTP). De volledig elektrisch versie kent drie rijmodi, te weten Eco, Normaal en Sport. De hatchback is eenvoudig te herkennen aan de in carrosseriekleur gespoten grille, aan een 'e 208'-badge aan de achterzijde en een 'e' op de achterspatborden.