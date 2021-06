Peugeot 308

Peugeot prijst nieuwe 308

18 juni 2021 | De Nederlandse prijzen van de geheel nieuwe Peugeot 308 zijn bekend. Het model is verkrijgbaar met keuze uit vijf uitrustingsniveaus, diverse optiepakketten en vijf motorvarianten, waaronder twee plug-in hybrides. De consumentenprijzen beginnen bij 27.790 euro voor de uitvoering Active Pack Business in combinatie met de PureTech 110 benzinemotor. De nieuwe Peugeot 308 is per direct te bestellen en staat vanaf november 2021 in de showroom.

