Peugeot verlaagt prijzen E-308

De nieuwe Peugeot E-308 is nu voor prijzen vanaf € 42.070 (fiscale prijs: € 40.900) te koop, de SW-versie is er voor prijzen vanaf € 42.570 (fiscale prijs:€ 41.400). Dat betekent dat de Peugeot E-308 Berline over de gehele linie nu € 1.515 voordeliger is dan voorheen en de E-308 SW € 2.315. Daarmee is ook het prijsverschil tussen de Berline en de SW verkleind tot € 500. Beide varianten komen ook in aanmerking voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto's Particulieren (SEPP). Komt een klant in aanmerking voor deze subsidie, dan betaalt hij of zij op basis van de fiscale prijs (prijs exclusief kosten rijklaar maken) uiteindelijk respectievelijk € 37.950 (Berline) of € 38.450 (SW).

Peugeot 408

Peugeot neemt in april de 408 Hybrid 136 e-DCS6 in productie, maar die is nu te bestellen. Deze uitvoering vervangt de 1.2 PureTech 130 EAT8. De 408 Hybrid 136 e-DCS6 is niet alleen voorzien van nieuwere techniek met alle bijbehorende voordelen, de nieuwe uitvoering is met € 40.270 (fiscale prijs:€ 39.350) ook gunstiger geprijsd dan zijn voorganger. Dat betekent dat de Peugeot 408 Allure Hybrid 136 e-DCS6 nu € 400 en de GT-uitvoering € 700 voordeliger zijn dan hun respectievelijke voorgangers.

Peugeot E-208

Vanaf nu zijn ook de volledig elektrische Peugeot E-208 Active en Allure EV 50 kWh 136 pk weer te bestellen, voor prijzen vanaf € 35.870 (fiscale prijs: € 34.700). Inclusief overheidssubsidie betaalt de klant dus uiteindelijk € 31.750 voor de voordeligste Peugeot E-208.

Verder is een warmtepomp nu standaard voor de E-208 EV 51 kWh 156 pk en is parkeerassistentie achter standaard voor de Active-versies. Overigens is de Peugeot 208 er al vanaf € 24.900 (inclusief kosten rijklaar maken). Deze prijs geldt voor de Peugeot 208 Active met Puretech benzinemotor (75 pk).