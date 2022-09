Peugeot introduceert E-308 en E-308 SW

Op zoek naar een Peugeot 308 1.2 PureTech 130 Allure?

bynco heeft er 31 vanaf € 31.290,-

De Peugeot E-308 en E-308 SW worden aangedreven door een volledig nieuw ontwikkelde elektromotor met een vermogen van 115 kW (156 pk) en 260 Nm koppel. De maximale trekkracht is vanuit stilstand direct beschikbaar. Dit resulteert in een onmiddellijke respons, evenals een nagenoeg geruisloze aandrijving zonder trillingen en (schadelijke) uitstoot. De elektromotor wordt toegevoegd aan het huidige motorengamma dat bestaat uit 132 kW (180 pk) en 162 kW (225 pk) sterke plug-in hybrides en diverse benzine-/dieselversies.

De Peugeot E-308 en E-308 SW zijn uitgerust met een versnellingsbak die de actieradius optimaliseert, met behoud van een voldoende prestatieniveau en het reactievermogen dat kenmerkend is voor een auto met elektromotor.

Ook de batterij is van een nieuwe generatie. Het betreft een 54 kWh-batterij (51 kWh bruikbaar) met een nieuwe chemische samenstelling, die bestaat uit 80% nikkel, 10% mangaan en 10% kobalt. De batterij werkt op 400 volt en maakt een theoretische actieradius van meer dan 400 kilometer mogelijk (WLTP, onder voorbehoud).

Efficiency was een van de speerpunten bij de ontwikkeling van de nieuwe Peugeot E-308 en E-308 SW. Dankzij de inspanningen op het gebied van motor- en batterijtechnologie, aerodynamica (optimalisatie van de voor- en onderzijde), gewichtsreductie (EMP2-platform) en vermindering van wrijvingsverliezen (klasse A-banden) is een laag energieverbruik van gemiddeld 12,7 kWh/100 km bereikt.

Voor optimaal beheer van het energieverbruik heeft de bestuurder keuze uit de rijmodi ECO, NORMAL en SPORT, evenals een BRAKE-modus om de remkracht te versterken en terugwinning van remenergie te optimaliseren als het stroompedaal wordt losgelaten.

Standaard is een 11 kW 3-fasen AC-boordlader. Snelladen is mogelijk met een maximum vermogen van 100 kW. Hierdoor is de batterij onder ideale omstandigheden in 25 minuten van 20% tot 80% op te laden.

De E-308 en E-308 SW zijn uitgerust met de nieuwste generatie rijassistentiesystemen die bijdragen aan het comfort en de veiligheid:

adaptieve cruise control met Stop & Go-functie

dodehoekbewaking over een extra grote afstand (75 meter)

Rear Traffic Alert, een systeem dat waarschuwt voor gevaar tijdens het achteruitrijden

De E-308 en E-308 SW zijn uitgerust met de nieuwste generatie van Peugeot i-Cockpit, te herkennen aan:

het compacte, verwarmbare stuurwiel, dat bijdraagt aan wendbaarheid

het driedimensionale, digitale head-up display dat kan worden aangepast en geconfigureerd

het centrale 10-inch touchscreen

Afhankelijk van de markt worden de E-308 en E-308 SW aangeboden via de verkoopsite van het merk, waarmee de klant een 100% digitaal en volledig veilig aankoopproces doorloopt. Daarbij kan niet alleen een nieuwe auto worden aangeschaft, maar ook een andere auto worden ingeruild en een financiering worden geregeld, vanaf een computer, smartphone of tablet. Ook heeft de klant de keuze om de auto kosteloos thuis te laten afleveren.

Verder profiteren klanten van diensten die het leven eenvoudiger maken. Zo is er de MyPeugeot-app, die communiceert met de auto en waarmee onder meer laadsessies kunnen worden ingepland en voor het vertrek op afstand de klimaatregeling kan worden ingeschakeld. Daarnaast is er de app van Free2Move e-solutions waarmee gebruikers hun rit kunnen plannen, in het bijzonder door te anticiperen op de nodige laadsessies onderweg, dankzij de integratie van laadstations die op de route beschikbaar zijn.