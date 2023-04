Peugeot e-308 als First Edition

Op zoek naar een Peugeot 308 1.2 PureTech 130 Allure?

bynco heeft er 45 vanaf € 29.595,-

De Peugeot E-308 heeft een volledig nieuwe elektromotor met een vermogen van 115 kW (156 pk). Afhankelijk van het uitrustingsniveau bedraagt de actieradius tot 412 km (WLTP).

De e-308 Allure is een uitvoering met onder meer standaard metaallak, specifieke 18 inch lichtmetalen wielen, Pack Drive Assist, een verwarmbaar stuurwiel en voorstoelen. Met een elektrische hatchback in het C-segment van onder de € 45.000,- (fiscale waarde) heeft Peugeot een eigen aanbod op de EV-markt.

Met 115 kW (156 pk) vermogen en 270 Nm koppel, dat direct vanuit stilstand beschikbaar is, biedt de E-308 een directe respons op het stroompedaal en een vloeiende aandrijving. Deze elektromotor vormt een aanvulling op het bestaande aanbod met 96 kW (130 pk) sterke benzineversie en 133 kW (180 pk) tot 162 kW (225 pk) sterke plug-in hybrideversies.

Ook de batterij in de E-308 is van een nieuwe generatie. Het is een 54 kWh (51 kWh bruikbaar) hoogvoltage-batterij (400 Volt) met een nieuwe chemische samenstelling van 80% nikkel, 10% mangaan en 10% kobalt. De actieradius bedraagt maximaal 412 km volgens de WLTP-cyclus.

Bij de ontwikkeling van de Peugeot E-308 stond efficiëntie voorop. De combinatie van elektromotor, batterij, aerodynamica (voor- en onderzijde geoptimaliseerd ten opzichte van de standaard 308), gewichtsoptimalisatie (EMP2-platform) en het minimaliseren van wrijving (A-klasse banden) heeft gezorgd voor een laag energieverbruik. Ook de standaard warmtepomp draagt daaraan bij, door voor een comfortabel klimaat in het interieur te zorgen bij een zo laag mogelijk energieverbruik en dus ook geringe impact op de actieradius.

Om de beschikbare energie zo effectief mogelijk te gebruiken, kan de bestuurder kiezen uit drie rijmodi:

ECO, voor een maximale actieradius (80 kW/109 pk en 220 Nm)

NORMAL, voor alledaags gebruik (100 kW/136 pk en 250 Nm)

SPORT, voor maximale prestaties en beleving (115 kW/156 pk en 270 Nm)

Aanvullend zorgt een BRAKE-modus voor extra efficiëntie door bij 'gas los' extra af te remmen op de elektromotor en zo energie terug te winnen.

De Peugeot E-308 is standaard voorzien van een 11 kW boordlader. De laadaansluiting is geschikt voor alle laadmodi. Bij een 100 kW laadpunt is het mogelijk om de batterij in 30 minuten van 20 tot 80% op te laden.

De Peugeot E-308 FIRST EDITION is onder meer online te bestellen. De Peugeot E-308 wordt geproduceerd in de fabriek in Mulhouse, Frankrijk. De levering van de FIRST EDITION vindt plaats vanaf september 2023.