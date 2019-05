Peugeot 208

Peugeot maakt prijzen nieuwe 208 (deels) bekend

22 mei 2019 | Peugeot maakt de prijzen van de nieuwe 208 deels bekend. De nieuwe Peugeot 208 biedt, direct vanaf de introductie, drie verschillende aandrijfopties: elektrisch, benzine of diesel. De carrosserie blijft in alle gevallen gelijk maar er is de vrijheid om te kiezen tussen een verbrandingsmotor of elektromotor zonder compromis.