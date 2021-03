Peugeot introduceert nieuwe 308

18 maart 2021 | Peugeot presenteert de nieuwe 308. Het design van de nieuwe 308 wordt aangevuld met het nieuwe merklogo van Peugeot. De doorontwikkeling van de technische architectuur zorgt voor meer binnenruimte en benadrukt de dynamiek en de identiteit van het model. Op technologisch vlak belooft de nieuwe Peugeot 308 de nieuwste generatie rijassistentiesystemen, de nieuwe i-Cockpit en i-Connect Advanced, een infotainmentsysteem. De nieuwe Peugeot 308 biedt de keuze uit oplaadbare hybridetechniek en conventionele benzine- en dieselmotoren. In diverse landen kan de nieuwe Peugeot 308 worden aangeschaft via de online verkoopsite van het merk, waarbij de aanschaf, de inruil, de financiering en de keuze van de afleverlocatie volledig digitaal verlopen. De nieuwe Peugeot 308 komt in de tweede helft van 2021 in Europa op de markt en zal in Frankrijk worden geproduceerd in de fabriek in Mulhouse.

De nieuwe Peugeot 308 verandert van carrosserievorm. De met 55 mm verlengde wielbasis resulteert in een langer silhouet en biedt hierdoor meer ruimte voor achterpassagiers, terwijl de met 20 mm gereduceerde hoogte in combinatie met een zogenaamde soft-nose de motorkap optisch verlengt. Aan de zijkanten benadrukken de strakke, geprononceerde flanken zijn karakter met twee scherp gelijnde vierkanten die zich over de voor- en achterwielen uitstrekken. Het design van het logo aan de zijkant grijpt terug op de geschiedenis van de identiteit van het merk (Peugeot 205, 208, 308...), maar accentueert ook het carrosseriedesign. De nieuwe Peugeot 308 draagt het nieuwe logo van het merk in de grille.

De koplampen maken bij alle uitvoeringen gebruik van LED-technologie. Ze worden optisch verlengd door haakvormige dagrijverlichting in de voorbumper. Deze lichtsignatuur sluit aan bij de huidige Peugeot-stijl, die zowel overdag als 's nachts direct herkenbaar is. Bij de uitrustingsniveaus GT en GT Pack zijn de Full LED-koplampen nog slanker en voorzien van Peugeot Matrix LED-technologie, voor meer efficiëntie en veiligheid in de praktijk van alledag. Aan de achterzijde maakt de verlichting eveneens gebruik van Full LED-technologie met de kenmerkende klauwafdrukken.

De Peugeot i-Cockpit maakt deel uit van het DNA van het merk. Bij elke generatie wordt deze cockpit gemoderniseerd. Bij de nieuwe Peugeot 308 is opnieuw een stap gezet. Het nieuwe stuurwiel is voorzien van sensoren die de handen van de bestuurder op het stuurwiel kunnen detecteren bij het gebruik van de nieuwe rijassistentiesystemen. Het stuurwiel is verwarmbaar (optie) en bevat alle bedieningselementen: radio, media, telefoon, rijassistentiesystemen.

Het instrumentenpaneel, dat zich op ooghoogte bevindt, is voorzien van een 10-inch digitaal paneel vanaf het basisniveau. In de GT- uitvoering is het cluster voorzien van een driedimensionale weergave. Dit digitale paneel is volledig configureerbaar en heeft verschillende weergavemodi (TomTom-navigatie, radio/media, rijassistentiesystemen, energiestroom, etc.) die tijdens het rijden kunnen worden gewijzigd.

Vanaf het Allure-niveau beschikt de nieuwe Peugeot 308 over volledig configureerbare virtuele i-knoppen die het fysieke frontpaneel van de airconditioning vervangen. Ze zijn tegenover het centrale display geplaatst, als een geopend boek. Elke i-toggle is een aanraakgevoelige sneltoets naar de instellingen van de airconditioning, een telefooncontact, een radiozender, het starten van een toepassing... ingesteld volgens de keuze van de gebruiker.

Het ontwerp van de middenconsole weerspiegelt het ruimtebesparende ontwerp van de nieuwe airco-unit. Alle dynamische bedieningselementen van de auto zijn samen op een boog aan de bestuurderszijde geplaatst:

een nieuwe, compacte bediening voor impulskeuze van de standen (achteruit, neutraal, rijden) en twee knoppen (parkeren en handmatig) van de 8-traps automaat.

de Driving Style Selector, om verschillende standen (Elektrisch, Hybride, Eco, Normaal en Sport) te selecteren, afhankelijk van de motor.

LED-ambianceverlichting (met keuze uit acht kleuren), zit verborgen achter het centrale display en verlicht het dashboard tot aan de portierpanelen. Deze zijn, afhankelijk van het afwerkingsniveau, bekleed met kunstleder, stof of Alcantara en kunnen worden afgewerkt met aluminium sierdelen.

Het centrale 10-inch hd-scherm is volledig aanpasbaar. Het is mogelijk om meerdere vensters tegelijk te hebben geopend met 'widgets' of snelkoppelingen. Het systeem is te gebruiken en reageert als een tablet. Het is ook mogelijk om de verschillende menu's van links naar rechts te scannen, van boven naar beneden te scrollen voor meldingen of om de lijst met apps te laten weergeven door met drie vingers te drukken. Gebruikers kunnen teruggaan naar de hoofdpagina door op de aanraaktoets 'Home' te drukken, net als bij een smartphone. Bovenaan het scherm toont een permanente banner informatie over de buitentemperatuur, de airconditioning, de positie in de widgetpagina's, connectiviteitsgegevens, eventuele meldingen en de tijd.

Het 'OK Peugeot'-commando, een spraakherkenningscommando in natuurlijke taal, biedt toegang tot alle verzoeken met betrekking tot infotainmentfuncties. Om advies te geven over het correcte gebruik en om vragen te beantwoorden, bevat het systeem on-board documentatie en handleidingen.

Aan boord van de nieuwe Peugeot 308 vullen de rij-assistentiesystemen van de nieuwste generatie het gamma van on-board technologieën aan:

Een stap in de richting van semi-autonoom rijden wordt gezet met het Drive Assist 2.0-pakket (vanaf eind 2021 leverbaar), dat onder meer adaptieve cruise control met Stop & Go-functie (in combinatie met de automatische EAT8-versnellingsbak) en de rijstrookassistent omvat, en ook drie nieuwe functies die beschikbaar zijn op wegen met gescheiden rijbanen:

Semi-automatische rijstrookwisseling, stelt de bestuurder voor om de voorligger in te halen en vervolgens terug te sturen naar de oorspronkelijke rijstrook, bij snelheden van 70 km/u tot 180 km/u.

Anticiperende snelheidsaanbeveling: het systeem stelt de bestuurder voor om de snelheid aan te passen (accelereren of vertragen) aan de hand van verkeersborden met snelheidsbeperkingen.

Aanpassing van de snelheid in bochten, stemt de snelheid af op de scherpte van de bocht, tot 180 km/u.

De nieuwe Peugeot 308 wordt standaard of tegen meerprijs geleverd met voorzieningen zoals:

Dodehoekbewaking tot op grote afstand (75 meter)

Waarschuwing voor verkeer achter de auto (bij achteruitrijden, waarschuwing voor gevaar in de buurt)

Nieuwe 180° achteruitrijcamera met hoge definitie en geïntegreerde reinigingssproeier

360° parkeerhulp met vier camera's (voor, achter en opzij)

Handsfree toegang met benaderingssensor

Een verwarmbare voorruit en een verwarmbaar stuurwiel

E-call+ noodoproepsysteem met informatie over het aantal passagiers en de locatie, inclusief de richting waarin de auto op de rijstrook staat

Verstelling van de achteruitkijkspiegels bij het inschakelen van de achteruitversnelling

Bij het ontwerp van de stoelen van de nieuwe Peugeot 308 is rekening gehouden met het comfort en extra nadruk gelegd op de kwaliteit van de gebruikte materialen: de traditionele stoffen bekleding, een technisch ogend gaasachtig materiaal, alcantara, reliëfleder en gekleurd nappaleer. Bij de GT-versies zijn de bekledingen voorzien van een Adamite-kleurig stiksel dat ook het dashboard, de portierpanelen en de geschuimde delen op de console accentueert.

De voorstoelen zijn standaard of optioneel voorzien van het AGR-keurmerk (Aktion für Gesunder Rücken), waarbij zowel de ergonomie als de verstelmogelijkheden door specialisten worden beoordeeld. De stoelen kunnen ook worden uitgerust met een elektrisch 10-voudig verstelmechanisme met twee geheugenfuncties. De voorstoelen kunnen bovendien optioneel worden uitgerust met een 8-voudig pneumatisch massagesysteem met verschillende programma's en stoelverwarming.

Om de luchtkwaliteit in het interieur te verbeteren, is de nieuwe Peugeot 308 uitgerust met het AQS (Air Quality System), dat voortdurend de kwaliteit van de binnenkomende lucht controleert en indien nodig automatisch de recirculatiestand kan inschalen. Volledige gemoedsrust is er vanaf het GT-uitrustingsniveau met het Clean Cabin-systeem, een luchtbehandelingssysteem met filtering van vervuilende gassen en deeltjes. De luchtkwaliteit wordt weergegeven op het centrale touchscreen.

Het FOCAL Premium Hi-Fi systeem is ontwikkeld in samenwerking de Franse audiospecialist FOCAL en het resultaat van een gezamenlijk ontwikkelingsproces dat meer dan drie jaar duurde. Het bestaat uit:

vier aluminium TNF tweeters met omgekeerde koepel

vier woofers/mediums met Polyglass membraan en 165 mm TMD (Tuned Mass Damper) ophanging

een centrale Polyglass track

een ovale triple-coil subwoofer Power Flower

Deze zijn aangesloten op een nieuwe 690 watt sterke, 12-kanaals versterker (versterkte klasse D-technologie) en aangevuld met ARKAMYS digitale geluidsverwerking. De teams van Peugeot en FOCAL werkten samen om de optimale locatie voor elke luidspreker vast te stellen.

Naast benzine en diesel zullen twee oplaadbare hybride-uitvoeringen van de nieuwe Peugeot 308 worden aangeboden:

HYBRID 225 e-EAT8 / voorwielaandrijving / combinatie van een 180 pk (132 kW) PureTech-motor en een 81 kW elektromotor, gekoppeld aan de e-EAT8-versnellingsbak / minimaal 26 gram C0â''-emissie per km en een volledig elektrische actieradius van maximaal 59 km (WLTP)

HYBRID 180 e-EAT8 / voorwielaandrijving / combinatie van een 150 pk (110 kW) PureTech-motor en een 81 kW elektromotor, gekoppeld aan de e-EAT8-versnellingsbak / minimaal 25 gram C0â''-emissie per km en een volledig elektrische actieradius van 60 km (WLTP)

De lithium-ion accu heeft een capaciteit van 12,4 kWh. Tot de standaarduitrusting behoort een 1-fase lader van 3,7 kW en als optie is een 1-fase lader van 7,4 kW leverbaar. De geschatte laadtijden tot 100% zijn als volgt:

via een wallbox (32 A) 22 kW: 2 uur en 30 minuten met de 1-fase (7,4 kW) boordlader

via een wallbox (16 A) 11 kW: 3 uur en 50 minuten met de 1-fase boordlader (3,7 kW)

via een standaard stopcontact (8 A): 7 uur en 5 minuten met de 1-fase (3,7 kW) boordlader.

De nieuwe Peugeot 308 wordt leverbaar met de hieronder genoemde verbrandingsmotoren, met een COâ''-emissie vanaf 117 g/km. De motoren voldoen aan de meest recente Euro 6-emissienorm en worden gehomologeerd volgens het WLTP-protocol (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures).

Benzine, 1,2-liter driecilinder:

PureTech 110 S&S handgeschakelde 6-bak

PureTech 130 S&S handgeschakelde 6-bak

PureTech 130 S&S EAT8

Diesel, 1,5-liter viercilinder:

BlueHDi 130 S&S handgeschakelde 6-bak

BlueHDi 130 S&S EAT8

Peugeot onthult nieuw logo

25 februari 2021

Peugeot introduceert e-Rifter

16 februari 2021

Peugeot wijzigt Blue Lease tarieven 2021

18 januari 2021

Peugeot prijst 508 Sport Engineered

14 januari 2021