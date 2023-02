Peugeot vernieuwt 508 voor modeljaar 2023

Op zoek naar een Peugeot 508 HYbrid4 360 e- EAT8?

bynco heeft er 12 vanaf € 23.140,-

De Peugeot 508 is voorzien van de nieuwste generatie van de i-Cockpit, herkenbaar aan het kleine stuurwiel. Meer technologie is te vinden in het nieuwe i-Connect Advanced infotainmentsysteem met centraal gemonteerd 10-inch high-definition-scherm, connected navigatie, spraakherkenning, draadloze connectiviteit en over-the-air updates.

De 508 vertegenwoordigt het nieuwste van Peugeot op het gebied rijassistentiesystemen. De systemen omvatten:

Night Vision; waarschuwt voor dieren, voetgangers en fietsers op de weg, voordat die zichtbaar worden in de lichtbundel

semi-autonoom rijden op niveau 2, bestaande uit Adaptive Cruise Control met Stop & Go-functie en Lane Keeping Assist

camera's met hoge resolutie voor hulp bij parkeren

instelbaar onderstel met de standen Normaal, Sport en Comfort

Het motorenaanbod voor de Peugeot 508 omvat twee Plug-in Hybrid-versies met 132 en 165 kW (180 en 225 pk) vermogen, en een versie met 96 kW (130 pk) benzinemotor. Alle motoren zijn standaard gekoppeld aan de automatische 8-traps transmissie EAT8. Het topmodel, de 508 Peugeot SPORT ENGINEERED plug-in hybride versie, heeft 265 kW (360 pk) vermogen en vierwielaandrijving.

Alle varianten van de Peugeot 508 zijn voorzien van een grillemotief dat overloopt in de bumper. Om het moderne design te benadrukken is die uitgevoerd in carrosseriekleur. Het nieuwe Peugeot-embleem in het midden van de grille maakt het geheel compleet. De voorkant heeft een eenvoudiger design, wat bijdraagt aan de moderne uitstraling en het silhouet gladder maakt. De grille van de 508 Peugeot SPORT ENGINEERED is uitgevoerd met vlakken van afwisselend glanzend zwart en zwart met structuur, voor een scherpe, katachtige uitstraling. De Kryptonite-signatuur met drie klauwen en 3D-effect complementeert het geheel.

Dankzij de Matrix LED-technologie, standaard voor alle versies van de 508, zijn de koplampen extreem slank en versterken ze de katachtige uitstraling; een scherper design dan ooit tevoren op een Peugeot. De koplampen zijn als één geheel ontworpen; een technologie die mogelijk is door de integratie van de nieuwe DRL-signatuur met 3 klauwen en een 3D-effect dat diepte geeft.

Het zijaanzicht van de vernieuwde 508 en 508 SW heeft meer allure en dynamiek dankzij de nieuwe 18-inch aluminium EPHERRA-wielen met een ruitpatroon. Dat draagt niet alleen bij aan de uitstraling, maar verhoogt ook de efficiëntie van de 508. De aluminium wielen zijn voorzien van een vijfspaaks hart met het Peugeot-embleem in reliëf, waarin de wielmoeren volledig zijn weggewerkt.

De typeaanduidingen op de nieuwe 508 zijn uitgevoerd in de nieuwe typografie en de nieuwe kleur Basalt Grey. Aan de achterzijde is de lichtsignatuur een herinterpretatie van het thema met de drie klauwen, meer horizontaal en dynamisch van uitvoering. De LED-verlichting met 'scrollende' richtingaanwijzer is standaard voor het hele 508-gamma.

Het logo aan de achterzijde is vervangen door de merknaam, uitgevoerd in Basalt Grey. De letters van de naam Peugeot zijn verdeeld over de volledige breedte van de centrale zwarte strook, wat de achterzijde optisch breder maakt.

Er zijn zeven carrosseriekleuren voor de Peugeot 508, waaronder drie nieuwe:

Okenite White (nieuw)

Eclipse Blue (nieuw)

Titanium Grey (nieuw)

Selenium Grey (nu beschikbaar voor alle versies)

Artense Grey

Elixir Red

Perla Nera Black

Altijd verbonden met Peugeot i-Connect Advanced

De smartphone kan draadloos worden verbonden met het infotainmentsysteem in de auto. Het is mogelijk om gelijktijdig twee telefoons via Bluetooth te koppelen. Vier USB-aansluitingen (twee USB-C onder de armsteun voorin en twee USB-A op de tweede zitrij) completeren de 'connected'-setup van de 508.

Het centrale 10-inch high-definition-scherm is aanpasbaar, met meerdere vensters en widgets (of snelkoppelingen), en reageert als een tablet. Het is mogelijk om door de menu's te vegen van links naar rechts of omhoog en omlaag voor meldingen, of met een tik met drie vingers om de startpagina op te roepen. Net als op een smartphone is het mogelijk om op elk moment terug te keren naar de hoofdpagina door op de "Home"-pianotoets te drukken. Aan de bovenzijde van het scherm geeft een permanente balk informatie over de buitentemperatuur, de airconditioning, positie in de widget-pagina's, connectiviteitsdata, notificaties en de tijd.

Peugeot i-Connect Advanced is uitgevoerd met een TomTom connected navigatiesysteem. Voor de leesbaarheid wordt de kaart over de gehele oppervlakte van het centrale scherm getoond. Het systeem wordt 'over the air' geüpdatet, oftewel door direct data te zenden via het telecomnetwerk.

De natuurlijke spraakherkenning 'OK Peugeot' verhoogt de veiligheid en is eenvoudig in gebruik. Het systeem accepteert verzoeken die gerelateerd zijn aan de infotainment-functies. Om de gebruiker te assisteren en vragen te beantwoorden omvat het systeem on-board documentatie en instructies.

Rijhulpsystemen

In de vernieuwde Peugeot 508 maakt een aantal rijhulpsystemen, die worden gevoed door informatie van meerdere camera's en radars, het rijden, manoeuvreren en reizen veiliger:

adaptieve cruisecontrol met Stop & Go-functie en instelbare afstand tot andere rijdende voertuigen

Automatic Emergency Braking met aanrijdingswaarschuwing: detecteert voetgangers en fietsers, overdag en 's nachts, van 7 t/m 140 km/h (afhankelijk van versie)

Lane Departure Warning met Lane Correction

Driver Attention Alert, dat verminderde alertheid bij de bestuurder detecteert door over een lange rijperiode met snelheden boven 65 km/h micro-bewegingen van het stuurwiel te analyseren

uitgebreide herkenning en weergave van verkeersborden op het digitale instrumentarium: stopborden, eenrichtingsverkeersborden, (einde) inhaalverboden, aanvullend op de gebruikelijke snelheidsaanduidingen

Night Vision systeem, dat in het donker en bij slecht zicht levende wezens (voetgangers/dieren) voor de auto detecteert. Het bereik van het systeem staat garant voor een detectie over een afstand van 200-250 m, verder dan het bereik van het grootlicht, met een centrale infrarooddisplay in het digitale instrumentarium, direct in het gezichtsveld van de bestuurder

dodehoekwaarschuwing

camera's met hoge resolutie voor hulp bij parkeren

automatische spiegelverstelling bij selecteren achteruitversnelling

Matrix LED koplampen voor krachtig grootlicht zonder tegemoetkomend verkeer te verblinden

automatische grootlichtschakeling

instelbare demping (drie standen: Normal, Sport en Comfort)

Andere voorzieningen zijn beschikbaar om het dagelijks gebruik van de nieuwe Peugeot 508 te veraangenamen:

Keyless access

automatisch openende kofferdeksel

verwarmbare voorruit

akoestisch alarm met startonderbreker

elektrische parkeerrem

zonnedak voorzien van een scherm

Voor de Peugeot SPORT ENGINEERED-versie hebben de ingenieurs van Peugeot SPORT het onderstel aangepast om zowel een hoge mate van comfort te bieden als een sportief weggedrag mogelijk te maken:

variabele demping geoptimaliseerd met drie standen (Comfort, Hybrid, Sport)

gereduceerde rijhoogte, 24 mm grotere spoorbreedte vóór en 12 mm grotere spoorbreedte achter

remschijven voor van 380 mm in diameter met vaste remklauwen met vier zuigers

20-inchwielen met Michelin Pilot Sport 4S-banden

Het FOCA® Premium Hi-Fi systeem in de vernieuwde Peugeot 508 is het resultaat van meer dan drie jaar onderzoek in samenwerking met de Franse audiospecialist FOCAL. Het FOCAL® Premium Hi-Fi systeem omvat ARKAMYS digitale geluidsverwerking en tien luidsprekers met exclusieve gepatenteerde technologieën:

4 TNF aluminium dome-tweeters

4 woofers/mediums met Polyglass-membraan en 165 mm TMD-ophanging (Tuned Mass Damper)

1 Polyglass middentonenspeaker

1 Power Flower subwoofer

Deze staan in verbinding met een nieuwe 690 W 12-kanaalsversterker.

Aandrijflijnen

Er zijn twee plug-in hybrideversies van de vernieuwde Peugeot 508:

HYBRID 180 e-EAT8: 2-wielaandrijving, combinatie van een 110 kW (150 pk) PureTech-motor en een 81 kW elektromotor, gekoppeld aan de automatische transmissie e-EAT8.

HYBRID 225 e-EAT8: 2-wielaandrijving, combinatie van een 132 kW (180 pk) PureTech-motor en een 81 kW elektromotor, gekoppeld aan de automatische transmissie e-EAT8.

De versie 508 Peugeot SPORT ENGINEERED, ontworpen door Peugeot SPORT, is eveneens voorzien van een plug-in hybride aandrijflijn: PLUG-IN HYBRID4 360 e-EAT8: vierwielaandrijving, combinatie van een 147 kW (200 pk) PureTech-motor en een 81 kW elektromotor, gekoppeld aan de 8-traps e-EAT8-automaat op de vooras; op de achteras een 83 kW elektromotor en het energiemanagementsysteem van de Peugeot 9X8. De lithium-ionbatterij van beide plug-in hybrideversies heeft een capaciteit van 12,4 kWh en een vermogen van 102 kW. Er zijn twee typen onboard chargers beschikbaar: de standaard 3,7 kW 1-faselader en de optionele 7,4 kW 1-faselader (standaard voor de 508 Peugeot SPORT ENGINEERED).

Voor de Nederlandse markt is één verbrandingsmotor beschikbaar in de nieuwe Peugeot 508: PureTech 130 EAT8: 96 kW (130 pk) 1,2-liter PureTech driecilinder benzinemotor, gecombineerd met de automatische 8-traps transmissie EAT8 en een Start & Stop-systeem, Alle motorvarianten van de nieuwe Peugeot 508 zijn uitgerust met de automatische 8-traps transmissie EAT8, die behalve dat hij comfort biedt, ook helpt te voldoen aan de Europese emissienormen.

Peugeot produceert de vernieuwde 508 in de fabriek in Mulhouse, Frankrijk. De marktintroductie is juni 2023. De prijzen zullen ruim voor die tijd bekend worden gemaakt.