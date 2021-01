Peugeot prijst 508 Sport Engineered HYbrid4

14 januari 2021 | Peugeot maakt de vanafprijs bekend van zijn krachtigste in serie gebouwde model ooit: de Peugeot 508 Peugeot SPORT ENGINEERED HYbrid4. De 265 kW (360 pk) en 520 Nm sterke high-performance plug-in hybride is als Berline leverbaar voor prijzen vanaf 70.700 euro en vanaf 72.300 euro als SW-variant. Bestellen kan per direct. De levering start begin mei 2021.

Onder het label Peugeot SPORT ENGINEREED (kortweg PSE) ontwikkelt Peugeot een nieuwe reeks sportieve auto's met een focus op geëlektrificeerde aandrijflijnen, lage emissies, hoge prestaties en een compromisloos karakter. Het eerste model dat Peugeot onder het PSE-label uitbrengt is de 508 Peugeot SPORT ENGINEERED HYbrid4. Met een bijzonder schone en uiterst krachtige plug-in hybride aandrijflijn vormt dit model een uniek aanbod op de markt.

De plug-in hybride aandrijflijn bestaat uit een PureTech-benzinemotor met 147 kW (200 pk), een elektromotor op de vooras met 81 kW (110 pk), die verbonden is met de geelektrificeerde 8-trapsautomaat (e-EAT8) en een elektromotor op de achteras met 83 kW (113 pk). Het gecombineerde brandstofverbruik komt in theorie uit op 2,03 l/100 km (WLTP), wat een CO2-emissie van 46 g/km (WLTP) betekent. In de rijmodus Electric rijdt de PSE-uitmonstering lokaal emissievrij, tot 42 kilometer (WLTP) ver. Dankzij de 'i-booster' is het mogelijk om energie terug te winnen tijdens remmen en gas loslaten. Met deze teruggewonnen energie wordt het lithium-ion accupakket weer bijgeladen.

Het opladen van de batterij kan op diverse manieren: via een normaal stopcontact (8 ampere, 230 volt) in 6,5 uur of via een 22 kW wallbox of publiek laadpunt in 2 uur en 15 minuten (in combinatie met Onboard Charger van 7,4 kW). Met een Charge My Car-laadpas van Free2Move Services heeft de eigenaar toegang tot meer dan 140.000 laadpunten in Europa. Via e-Remote Control is het mogelijk om via de MyPeugeot smartphone-app het opladen te monitoren en te plannen. Via deze functie is ook de temperatuur van het interieur voor vertrek te regelen.

De 508 Peugeot SPORT ENGINEERED-modellen zijn uitgerust met vijf rijmodi, te selecteren via de schakelaar op de middenconsole.

Electric: bedoeld voor in de stad en toegang tot alle milieuzones, 100 procent elektrisch rijden met een theoretische actieradius van 42 kilometer volgens de WLTP-cyclus. De elektrische topsnelheid bedraagt 130 km/uur.

4WD: de bestuurder heeft de beschikking over vierwielaandrijving voor rijden op een wegdek met weinig grip.

Sport: de verbrandingsmotor en twee elektromotoren leveren samen het maximale vermogen voor de beste prestaties. In deze modus duurt de sprint van 0 naar 100 km/uur 5,2 seconden en kost versnellen van 80 naar 120 km/uur 3 seconden.

Hybrid: de verbrandings- en elektromotoren wisselen elkaar af om het gebruik van beide energiebronnen te optimaliseren.

Comfort: qua werking gelijk aan de rijmodus Hybrid, maar voor extra comfort is de demping van oneffenheden in het wegdek soepeler.

Zaken als vierwielaandrijving, geoptimaliseerde variabele schokdemping in drie standen (Comfort/Hybrid/Sport), een lagere zitpositie, 24 mm grotere spoorbreedte voor en 12 mm achter, remschijven met een diameter van 380 mm diameter vóór en vaste vierzuiger-remklauwen en Michelin Pilot Sport 4S-banden zorgen voor een maximale tractie en controle. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/uur.

Peugeot rust deze high-performance modellen standaard uit met Night Vision, Active Suspension Control, Pack City 3 en een alarm. Het interieur is afgewerkt met 'Zebrano' sierdelen en opvallende, maar verfijnde stiksels in de kenmerkende kleur 'Kryptonite', die overal terugkeert. De elektrisch verstelbare sportstoelen met geheugenfunctie zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen: leder, alcantara en nappaleder Mistral, een unieke open geweven stof. Ook standaard zijn exclusieve lichtmetalen 20-inchwielen in two tone-uitvoering met vernis 'Black Mist' afwerking. Ook hier keert de kleur 'Kryptonite' terug. Uniek zijn de laterale luchtgeleiders, ofwel 'flaps', aan de voor- en achterbumper. Deze dragen bij aan een betere luchtgeleiding en wegligging. Peugeot biedt drie carrosseriekleuren, te weten Selenium (grijs), Perla Nera (zwart) en Pearl (wit). De enige twee beschikbare opties zijn een panoramisch schuifdak en een Onboard Charger van 7,4 kW.

Vanafprijzen:

Peugeot 508 Berline Peugeot SPORT ENGINEERED HYbrid4 360 e-EAT8 - € 70.700

Peugeot 508 SW Peugeot Sport Engineered HYbrid 360 e-EAT8 - € 72.300

De Free2Move-leaseprijs bedraagt vanaf € 828 exclusief BTW per maand op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar.

