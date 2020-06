Peugeot 508 nu als Avantage Series

5 juni 2020 | De Peugeot 508 wordt na de zomer leverbaar met de PureTech 130 EAT8 motor. Hiermee wordt de Peugeot 508 voor een grotere doelgroep bereikbaar. Wie echter voor hetzelfde maandbedrag een Peugeot met de veel sterkere PureTech 180 EAT8 wil rijden, kiest nu een 508 Avantage Series: een aanbieding waarbij men vrijwel direct kan instappen in een Peugeot 508 of 508SW uit voorraad. De Avantage Series vanafprijzen (fiscale waarde) zijn 32.180 euro voor de sedan en 33.780 euro voor de stationcar.

Bij de Peugeot 508 Avantage Series is er keuze uit benzine, diesel en plug-in hybrid. Naast de standaarduitrusting zijn ze bovendien voorzien van opties die de dagelijkse rit veraangenamen. Een groot deel van de beschikbare auto's is optioneel uitgerust met:

Night Vision voor meer zicht in het donker. Dit systeem maakt gebruik van een infraroodcamera die levende wezens vóór de auto waarneemt in het donker of bij slecht zicht. Het garandeert een detectie tot 200 meter en dat is verder dan het bereik van de koplampen. Het infraroodbeeld wordt weergegeven op het digitale display, dus binnen het gezichtsveld van de bestuurder voor maximale veiligheid.

Een adaptieve cruise control met Stop & Go functie (in combinatie met de EAT8 automaat) met een instelbare afstand tot de volgende auto. Als de auto in een file niet langer dan 3 seconden stil heeft gestaan, trekt de auto zelf weer op. Als de auto langer stil stond, voldoet het aanraken van het gaspedaal of de bedieningsknop achter het stuur om de snelheid te hervatten De functie is beschikbaar vanaf 0 km/h.

Lane Positioning Assist, met mogelijkheid tot kiezen van de positie in het baanvak door de bestuurder (gekoppeld aan adaptieve cruise control met Stop & Go functie).

Full Park Assist met de functie omgevingsbewaking Flankguard (alleen in combinatie met de EAT8 automaat). In dit geval regelt het systeem automatisch het sturen, versnellen en remmen bij in- en uitparkeren.

Naast het voordeel voor de berijder in de bijtelling, profiteren de bedrijven ook van verlaagde leasetarieven via Free2Move Lease. De Peugeot 508 Avantage Series is er vanaf € 599,- per maand op basis van 48 maanden 20.000 kilometers per jaar.

Nieuwe vloermatten voor de Peugeot 508?

Dat kan! Vanaf € 45,-

Peugeot introduceert 508 Hybrid

5 september 2019

Peugeot 508 is leaseauto van 2019

29 mei 2019

Peugeot toont Concept 508

19 februari 2019

Peugeot 508 eerst als First Edition

6 maart 2018