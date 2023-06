Peugeot maakt prijzen vernieuwde 508 bekend

Peugeot 508 privé leasen?

Dat kan! Vanaf € 671,-

Het introductie-aanbod (via Leasys) voor zakelijk rijders is geldig tot en met 1 oktober 2023. In het tarief is de metaallak inbegrepen. Daarnaast profiteert de leaserijder tijdelijk van een gratis Comfort Business Pack, bestaande uit extra's zoals AGR-gecertificeerde voorstoelen met elektrische verstelbare hellingshoek en lendensteun inclusief uitschuifbare neus van de zitting en stoelverwarming.

De vernieuwde Peugeot 508 valt op door zijn nieuwe voorzijde. Peugeot combineert scherpe lijnen van de carrosserie met een nieuwe grille en de voor het merk typische klauwachtige lichtsignatuur aan de voorzijde en voor de LED-achterlichten. Daarbij komt de nieuwste generatie van de Peugeot i-Cockpit. Dankzij het nieuwe i-Connect Advanced infotainmentsysteem tilt de nieuwe 508 connectiviteit naar een hoger nivea dan voorheen. Kenmerkend voor dit systeem zijn een centraal gemonteerd 10-inch high-definition-scherm, online navigatie, spraakherkenning, draadloze connectiviteit en over-the-air updates.

Rijassistentiesystemen

Peugeot vult dit aan met de nieuwste rijassistentiesystemen, waarvan sommige optioneel. Het aanbod bestaat onder meer uit Night Vision dat waarschuwt voor dieren, voetgangers en fietsers op de weg, voordat die zichtbaar worden in de lichtbundel. Ook kan de nieuwe Peugeot 508 semi-autonoom rijden op niveau 2 dankzij slimme Adaptive Cruise Control met Stop & Go-functie en Lane Keeping Assist. Tot slot bieden diverse camera's met hoge resolutie ondersteuning bij parkeren.

Motoren

Peugeot levert de vernieuwde 508 als berline (sedan), SW (stationwagon) of als sportieve Peugeot Sport Engineered. Laatstgenoemde wordt uitsluitend geleverd met een specifieke plug-in hybride aandrijflijn met 265 kW (360 pk) en vierwielaandrijving. Om het aanbod voor kopers overzichtelijk te houden, hanteert Peugeot slechts twee andere uitvoeringen: de ALLURE en de GT. Deze twee uitvoeringen zijn verkrijgbaar met een 96 kW (130 pk) benzinemotor of als plug-in hybrid-versie met 132 of 165 kW (180 of 225 pk) vermogen. De automatische 8-traps transmissie EAT8 is in alle gevallen standaard.

Prijzen

De 508 voor modeljaar 2023 kent standaard een uitrusting met zaken zoals koplampen met Peugeot Matrix LED Technologie, parkeerhulp vóór en achter met HD-achteruitrijcamera, 17-inch lichtmetalen wielen, extra getinte achterste zijruiten, Peugeot i- Connect Advanced Nav en metallic lak. De Peugeot 508 is verkrijgbaar in zeven kleuren, te weten Blanc Okenite (nieuw), Bleu Eclipse (nieuw), Gris Titane (nieuw), Gris Selenium (nu beschikbaar voor alle versies), Gris Artense, Rouge Elixir en Noir Perla Nera.

De meerprijs voor de extra sportieve en rijker uitgeruste GT-uitvoering komt uit op 2.200 euro (2.500 euro bij een SW). In het geval van een GT beschikt de Peugeot 508 over onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, Drive Assist Plus (Adaptieve cruise control), een HD-parkeercamera vóór en AGR-gecertificeerde en verwarmbare voorstoelen afgewerkt in een combinatie van stof met Alcantara.

De Peugeot 508 Peugeot Sport Engineered is verkrijgbaar vanaf 72.410 euro (fiscale waarde). Deze sportieve variant, die in 5,2 seconden van 0 naar 100 km/u sprint en een topsnelheid haalt van 250 km/u, is standaard uitgerust met onder meer Night Vision, een alarm, 20-inch lichtmetalen wielen, Active Suspension Control, bekleding in leder/Alcantara, elektrisch bedienbare voorstoelen en een HiFi FOCAL sound system.

Alle prijzen (fiscale waarde) op een rij:

Benzine - berline

1.2 PureTech 130 EAT8 ALLURE: 44.130 euro

1.2 PureTech 130 EAT8 GT: 46.330 euro

PHEV - berline

HYbrid 180 e-EAT8 ALLURE: 49.310 euro

HYbrid 225 e-EAT8 ALLURE: 50.810 euro

HYbrid 180 e-EAT8 GT: 51.510 euro

HYbrid 225 e-EAT8 GT: 53.010 euro

HYbrid 360 e-EAT8 Peugeot Sport Engineered: 72.410 euro

Benzine - SW

1.2 PureTech 130 EAT8 ALLURE: 45.730 euro

1.2 PureTech 130 EAT8 GT: 48.230 euro

PHEV - SW